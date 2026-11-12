Zawodnik Merab Dvalishvili nie pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej turnieju RAF Abu Dhabi w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Stało się to po tym, jak policja w Abu Zabi poinformowała o jego zatrzymaniu w związku z incydentem w hotelu.

Jak podaje The National, w środę Dvalishvili i Saba Lazishvili zostali zaatakowani w holu jednego z hoteli w Abu Zabi podczas wywiadu. Policja oświadczyła, że zatrzymała ośmiu uczestników incydentu, a także dwie osoby, które go nagrywały. Wszyscy zostali przekazani organom prokuratury.

Organizatorzy skontaktowali się z władzami ZEA

Współwłaściciel i dyrektor generalny RAF Chad Bronstein oświadczył na konferencji prasowej, że organizacja kontaktuje się z władzami ZEA w sprawie uwolnienia Dvalishviliego. Według niego sportowiec czuje się dobrze, a sytuacja jest próbowana do uregulowania.

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Bronstein powiedział również, że Usman Nurmagomedov nie weźmie udziału w wydarzeniu w sobotę. Nie był zgłoszony do turnieju jako uczestnik walk. Jego starszy brat Umar Nurmagomedov miał zmierzyć się z byłym zawodnikiem UFC Urijahem Faberem. Publikacja zaznaczyła, że nie była w stanie potwierdzić udziału Umara Nurmagomedova w incydencie ani tego, czy znajdował się wśród dziesięciu zatrzymanych osób.

Udział Dvalishviliego stoi pod znakiem zapytania

Dvalishvili miał stoczyć walkę z Marlonem Moraesem w umownym limicie wagowym. Faber oświadczył, że jest gotowy walczyć z kimś w sobotę, a organizatorzy mogą znaleźć zastępstwo w krótkim terminie. W przypadku nieobecności Dvalishviliego możliwą opcją mogłaby być walka Fabera z Moraesem.

Walką wieczoru RAF Abu Dhabi ma być pojedynek Khamzata Chimaeva i Chrisa Weidmana o wakujący tytuł RAF w wadze półciężkiej. W walce wieczoru numer dwa Arman Tsarukyan ma walczyć z Neimanem Gracie. Weidman zastąpił kontuzjowanego Colby'ego Covingtona sześć dni przed zawodami.

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