格斗选手梅拉布·德瓦利什维利没有出席在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行的RAF Abu Dhabi赛事赛前新闻发布会。此前，阿布扎比警方表示，他因一起酒店事件被拘留。

据《国民报》报道，周三，德瓦利什维利和萨巴·拉齐什维利在接受采访时，于阿布扎比一家酒店的大堂遭到袭击。警方表示，已拘留8名涉事人员，以及两名拍摄事件的人。所有人均被移交检察机关。

组织者联系阿联酋当局

RAF联合所有人兼首席执行官查德·布朗斯坦在新闻发布会上表示，组织正就德瓦利什维利获释一事与阿联酋当局联系。据他所说，这名运动员身体状况良好，各方正试图解决这一情况。

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布朗斯坦还表示，乌斯曼·努尔马戈梅多夫不会参加周六的活动。他并未被列为本次赛事的参赛选手。他的哥哥乌马尔·努尔马戈梅多夫原定与前UFC选手乌里亚·费伯交手。该媒体指出，无法确认乌马尔·努尔马戈梅多夫是否参与该事件，也无法确认他是否在被拘留的10人之中。

德瓦利什维利能否参赛存疑

德瓦利什维利原定在约定体重级别与马龙·莫拉埃斯对阵。费伯表示，他准备在周六与任何人比赛，组织者可以在短时间内找到替补。如果德瓦利什维利缺席，费伯与莫拉埃斯的比赛可能成为一个选项。

RAF Abu Dhabi的头条主赛预计将是哈姆扎特·奇马耶夫与克里斯·魏德曼争夺空缺的RAF轻重量级冠军头衔。联合主赛中，阿尔曼·察鲁基扬将与内曼·格雷西交手。魏德曼在比赛前六天替代了受伤的科尔比·科温顿。

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