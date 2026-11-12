Боєць Двалішвілі не прийшов на пресконференцію RAF — The National

Боєць Мераб Двалішвілі не з’явився на передматчевій пресконференції турніру RAF Abu Dhabi в Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати. Це сталося після того, як поліція Абу-Дабі повідомила про його затримання у зв’язку з інцидентом у готелі.

Як повідомляє The National, у середу на Двалішвілі та Сабу Лазішвілі напали в холі одного з готелів Абу-Дабі під час інтерв’ю. Поліція заявила про затримання вісьмох учасників інциденту, а також двох людей, які його знімали. Усіх передали до органів прокуратури.

Організатори звернулися до влади ОАЕ

Співвласник і генеральний директор RAF Чад Бронштейн заявив на пресконференції, що організація контактує з владою ОАЕ щодо звільнення Двалішвілі. За його словами, спортсмен почувається добре, а ситуацію намагаються врегулювати.

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Бронштейн також сказав, що Усман Нурмагомедов не відвідає захід у суботу. Він не був заявлений на турнір як учасник поєдинків. Його старший брат Умар Нурмагомедов мав зустрітися з колишнім бійцем UFC Урайєю Фейбером. Видання зазначило, що не змогло підтвердити причетність Умара Нурмагомедова до інциденту або те, чи входив він до числа десяти затриманих.

Участь Двалішвілі під питанням

Двалішвілі був запланований на поєдинок із Марлоном Мораесом у проміжній вазі. Фейбер заявив, що готовий боротися з кимось у суботу, а організатори можуть знайти заміну в стислі терміни. У разі відсутності Двалішвілі можливим варіантом міг би стати поєдинок Фейбера з Мораесом.

Головним поєдинком RAF Abu Dhabi має стати зустріч Хамзата Чімаєва та Кріса Вайдмана за вакантний титул RAF у напівважкій вазі. У співголовному поєдинку Арман Царукян має боротися з Нейманом Грейсі. Вайдман замінив травмованого Колбі Ковінгтона за шість днів до змагань.

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