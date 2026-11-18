В США число новых иностранных студентов в колледжах и университетах в 2025–2026 учебном году сократилось на 18% — до 228 123 человек. Об этом свидетельствует ежегодный отчет Open Doors Института международного образования, сообщает Fortune.

Общее число иностранных студентов составило 1 146 163, что на 3% меньше, чем годом ранее. При этом в данный показатель входят 335 785 выпускников, участвующих в программе Optional Practical Training (OPT) и способных работать в США после получения диплома. Их число выросло на 14%, однако участники OPT не платят за обучение. Без учета этой группы число иностранцев, обучавшихся по образовательным программам, сократилось примерно на 8%, или на 73 тысячи человек, подсчитало Fortune.

Спад на магистерских программах

Число иностранных студентов на программах последипломного образования уменьшилось на 13% — до 423 078 человек. Число студентов магистерских программ упало на 22%. В то же время число докторантов выросло на 3%, а количество иностранных студентов бакалавриата сократилось на 0,3%.

Число индийских студентов на программах последипломного образования, составлявших самую большую группу, сократилось на 34%. В осеннем опросе более 800 учебных заведений 88% учреждений, зафиксировавших спад, назвали среди причин процедуру подачи заявлений на визы, а 70% — ограничения на поездки.

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Госдепартамент США в мае 2025 года приостановил собеседования для получения студенческих виз, а после их возобновления ввел расширенную проверку социальных сетей заявителей. Федеральный судья в Массачусетсе в сентябре заблокировал правило Министерства внутренней безопасности, предусматривавшее четырехлетний лимит студенческого статуса вместо бессрочного периода пребывания.

Потери доходов и сокращения

Fortune приблизительно оценивает потери учреждений от сокращения числа студентов, оплачивающих обучение, в $1,5–1,8 млрд. Расчет основан на оценке президента Университета Северного Техаса Харрисона Келлера: каждый зачисленный магистрант, который не поступил, мог принести учреждению от $20 тысяч до $25 тысяч.

Ассоциация международных педагогов NAFSA оценивает, что экономический вклад иностранных студентов в 2025–2026 учебном году снизился на 7% — до $39,9 млрд, или примерно на $3 млрд по сравнению с предыдущим годом. По ее прогнозу, нынешнее осеннее сокращение может обойтись экономике еще в $2,4 млрд и 31 тысячу рабочих мест.

Университет Северного Техаса ожидает дефицит бюджета в $45 млн на фоне снижения международного набора и сокращения государственного финансирования; учреждение уже ликвидировало 71 академическую программу. DePaul сообщил о дефиците в $12,6 млн и уволил 114 сотрудников после падения числа новых иностранных магистрантов на 62%. Illinois Tech сократил около 160 рабочих мест, а Бостонский университет сообщил об отставании доходов от плана на $42 млн.

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