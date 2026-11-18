W USA liczba nowych studentów zagranicznych w college'ach i na uniwersytetach w roku akademickim 2025–2026 zmniejszyła się o 18%, do 228 123 osób. Wynika to z dorocznego raportu Open Doors Instytutu Edukacji Międzynarodowej, informuje Fortune.

Łączna liczba studentów zagranicznych wyniosła 1 146 163, o 3% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wskaźnik ten obejmuje 335 785 absolwentów uczestniczących w programie Optional Practical Training (OPT), którzy mogą pracować w USA po uzyskaniu dyplomu. Ich liczba wzrosła o 14%, jednak uczestnicy OPT nie płacą czesnego. Bez uwzględnienia tej grupy liczba cudzoziemców studiujących na programach edukacyjnych zmniejszyła się o około 8%, czyli o 73 tysiące osób, wyliczył Fortune.

Spadek na programach magisterskich

Liczba studentów zagranicznych na studiach podyplomowych zmniejszyła się o 13%, do 423 078 osób. Liczba studentów programów magisterskich spadła o 22%. Jednocześnie liczba doktorantów wzrosła o 3%, a liczba zagranicznych studentów studiów licencjackich zmniejszyła się o 0,3%.

Liczba indyjskich studentów na studiach podyplomowych, którzy stanowili największą grupę, zmniejszyła się o 34%. W jesiennym badaniu obejmującym ponad 800 instytucji edukacyjnych 88% placówek, które odnotowały spadek, wskazało wśród przyczyn procedurę składania wniosków wizowych, a 70% — ograniczenia w podróżowaniu.

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Departament Stanu USA w maju 2025 roku zawiesił rozmowy kwalifikacyjne w sprawie wiz studenckich, a po ich wznowieniu wprowadził rozszerzoną kontrolę mediów społecznościowych wnioskodawców. Sędzia federalny w Massachusetts we wrześniu zablokował przepis Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, który przewidywał czteroletni limit statusu studenta zamiast bezterminowego okresu pobytu.

Straty dochodów i cięcia

Fortune szacuje straty instytucji wynikające ze zmniejszenia liczby studentów płacących czesne na 1,5–1,8 mld dolarów. Kalkulacja opiera się na ocenie rektora University of North Texas, Harrisona Kellera: każdy przyjęty student studiów magisterskich, który nie podjął nauki, mógł przynieść uczelni od 20 tys. do 25 tys. dolarów.

Stowarzyszenie międzynarodowych edukatorów NAFSA szacuje, że wkład studentów zagranicznych w gospodarkę w roku akademickim 2025–2026 spadł o 7%, do 39,9 mld dolarów, czyli o około 3 mld dolarów w porównaniu z poprzednim rokiem. Według jego prognozy tegoroczny jesienny spadek może kosztować gospodarkę kolejne 2,4 mld dolarów i 31 tysięcy miejsc pracy.

University of North Texas oczekuje deficytu budżetowego w wysokości 45 mln dolarów w związku ze spadkiem rekrutacji międzynarodowej i cięciami finansowania stanowego; uczelnia zlikwidowała już 71 programów akademickich. DePaul poinformował o deficycie 12,6 mln dolarów i zwolnił 114 pracowników po spadku liczby nowych zagranicznych studentów studiów magisterskich o 62%. Illinois Tech zlikwidował około 160 miejsc pracy, a Boston University poinformował, że jego dochody były o 42 mln dolarów niższe od planu.

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