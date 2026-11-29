W stolicy Albanii, Tiranie, tysiące osób wyszły w niedzielę na antyrządową demonstrację, domagając się dymisji premiera Ediego Ramy. Uczestnicy protestu rzucali w funkcjonariuszy kamieniami i petardami, a policja w odpowiedzi użyła gazu łzawiącego, armatek wodnych i gumowych kul — informuje The Jerusalem Post.

Poszkodowani podczas protestów

Według przedstawicieli systemu ochrony zdrowia w niedzielę poszkodowanych zostało kolejnych 12 osób. W sobotę poszkodowanych było ponad 60 osób, wiele z nich w wyniku użycia gumowych kul.

Protesty, którym przewodzą studenci, trwają w Tiranie od połowy października i rozprzestrzeniły się na inne miasta kraju. Ich uczestnicy wyrażają niezadowolenie z powodu postrzeganej korupcji w rządzie, braku miejsc pracy i niskich standardów edukacji.

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Próba dotarcia do biura premiera

Po krótkiej przerwie napięcie ponownie wzrosło w sobotę. Część zamaskowanych protestujących obrzuciła budynek rządowy kamieniami i próbowała dotrzeć do biura Ramy, jednak policja ich odepchnęła.

Protesty często przeradzały się w przemoc: uczestnicy podpalali budynki rządowe i banki, rozbijali witryny sklepowe oraz wyrywali kostkę brukową, aby rzucać nią w policjantów. Rząd Ramy zaprzecza oskarżeniom o korupcję, wzywa do dialogu i informuje o środkach wsparcia, w tym tańszym paliwie i większej pomocy dla rodzin o niskich dochodach.

Tło protestów

Obecne zamieszki następują po kilku miesiącach przeważnie pokojowych letnich protestów przeciwko elitarnemu projektowi nadmorskiemu, który poparł Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa. Edi Rama, który stoi na czele rządu Albanii od 2013 roku, oświadczał, że projekt jest legalny, a naturalne siedliska będą chronione.

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