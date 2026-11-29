У столиці Албанії Тирані тисячі людей у неділю вийшли на антиурядову акцію з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Учасники протесту кидали в правоохоронців каміння та петарди, а поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ, водомети й гумові кулі, повідомляє Jerusalem Post.

Постраждалі під час протестів

За даними представників системи охорони здоров’я, у неділю постраждали ще 12 людей. У суботу постраждали понад 60 осіб, багато з них — унаслідок застосування гумових куль.

Протести, очолювані студентами, тривають у Тирані від середини жовтня та поширилися на інші міста країни. Їхні учасники висловлюють невдоволення через сприйняття корупції в уряді, нестачу робочих місць і низькі стандарти освіти.

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Спроба дістатися офісу прем’єра

Після короткої паузи напруга знову зросла в суботу. Частина протестувальників у масках закидала урядову будівлю камінням і намагалася дістатися офісу Рами, проте поліція їх відтіснила.

Протести нерідко переростали в насильство: учасники підпалювали урядові будівлі та банки, били вітрини магазинів і виривали бруківку, щоб кидати її в поліцейських. Уряд Рами заперечує звинувачення у корупції, закликає до діалогу та повідомляє про заходи підтримки, зокрема дешевше пальне й більшу допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Передісторія протестів

Нинішні заворушення відбуваються після кількох місяців переважно мирних літніх протестів проти елітного прибережного проєкту, який підтримав Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. Еді Рама, який очолює уряд Албанії з 2013 року, заявляв, що цей проєкт законний, а природні середовища існування будуть захищені.

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