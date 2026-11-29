阿尔巴尼亚首都地拉那数千人周日参加反政府集会，要求总理埃迪·拉马辞职。抗议者向执法人员投掷石块和爆竹，警方则以催泪瓦斯、水炮和橡胶子弹回应，据《耶路撒冷邮报》报道。

抗议活动中的伤者

据卫生系统代表称，周日另有12人受伤。周六有60多人受伤，其中许多人是因使用橡胶子弹而受伤。

由学生领导的抗议活动自10月中旬以来一直在地拉那持续，并已蔓延至该国其他城市。参与者对政府中被认为存在的腐败、就业岗位不足以及教育标准低下表示不满。

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试图抵达总理办公室

短暂停歇后，紧张局势在周六再次升级。一些戴着面具的抗议者向政府大楼投掷石块，并试图抵达拉马的办公室，但被警方驱离。

抗议活动经常演变为暴力事件：参与者纵火焚烧政府大楼和银行，砸毁商店橱窗，并掀起铺路石以投掷警察。拉马政府否认腐败指控，呼吁展开对话，并宣布支持措施，包括更便宜的燃油和向低收入家庭提供更多援助。

抗议活动背景

当前的骚乱发生在数月主要和平的夏季抗议活动之后，这些抗议针对的是一个由美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳支持的高端沿海项目。自2013年起领导阿尔巴尼亚政府的埃迪·拉马曾表示，该项目合法，自然栖息地将得到保护。

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