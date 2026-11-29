В столице Албании Тиране тысячи людей в воскресенье вышли на антиправительственную акцию с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Участники протеста бросали в правоохранителей камни и петарды, а полиция в ответ применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, сообщает The Jerusalem Post.

Пострадавшие во время протестов

По данным представителей системы здравоохранения, в воскресенье пострадали еще 12 человек. В субботу пострадали более 60 человек, многие из них — вследствие применения резиновых пуль.

Протесты, возглавляемые студентами, продолжаются в Тиране с середины октября и распространились на другие города страны. Их участники выражают недовольство из-за воспринимаемой коррупции в правительстве, нехватки рабочих мест и низких стандартов образования.

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Попытка добраться до офиса премьера

После короткой паузы напряженность вновь возросла в субботу. Часть протестующих в масках забросала правительственное здание камнями и попыталась добраться до офиса Рамы, однако полиция их оттеснила.

Протесты нередко перерастали в насилие: участники поджигали правительственные здания и банки, били витрины магазинов и вырывали брусчатку, чтобы бросать ее в полицейских. Правительство Рамы отрицает обвинения в коррупции, призывает к диалогу и сообщает о мерах поддержки, включая более дешевое топливо и большую помощь малообеспеченным семьям.

Предыстория протестов

Нынешние беспорядки происходят после нескольких месяцев преимущественно мирных летних протестов против элитного прибрежного проекта, который поддержал Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. Эди Рама, возглавляющий правительство Албании с 2013 года, заявлял, что этот проект законен, а природные среды обитания будут защищены.

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