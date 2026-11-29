Ронни О'Салливан победил Джека Лисовски со счётом 6:4 и вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру в Йорке. Для 50-летнего снукериста это первая победа на каком-либо турнире с августа, сообщает BBC Sport.

Победа после ранних вылетов

О'Салливан впервые победил на арене York Barbican с тех пор, как завоевал там свой восьмой титул чемпиона Великобритании в 2023 году. Впервые он выиграл этот турнир в 1993 году в возрасте 17 лет.

Перед нынешним чемпионатом О'Салливан рано выбыл из Champion of Champions и двух предыдущих рейтинговых турниров. Снукерист заявил, что приехал на турнир побеждать, хотя и признал необходимость выступать чаще. Он также считает, что всё ещё способен выиграть чемпионат мира.

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Ключевые серии матча

Лисовски выиграл стартовый фрейм, оформив серию в 92 очка. О'Салливан ответил сериями в 109 и 55 очков и забрал следующие три фрейма. В шестом и седьмом фреймах он воспользовался возможностями, которые не реализовал соперник.

Лисовски сократил отставание благодаря сериям в 73 и 74 очка, но О'Салливан завершил матч клиренсом в 133 очка. В следующем раунде он сыграет против Нила Робертсона или Лиама Хайфилда.

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