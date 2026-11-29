Ронні О'Салліван переміг Джека Лісовскі з рахунком 6:4 та вийшов до 1/8 фіналу чемпіонату Британії зі снукеру в Йорку. Для 50-річного снукериста це перша перемога на будь-якому турнірі із серпня, повідомляє BBC Sport.

Перемога після ранніх вильотів

О'Салліван уперше переміг на арені York Barbican відтоді, як здобув там свій восьмий титул чемпіона Британії у 2023 році. Він уперше виграв цей турнір 1993 року у 17-річному віці.

Перед нинішнім чемпіонатом О'Салліван рано вибув із Champion of Champions та у двох попередніх рейтингових турнірах. Снукерист заявив, що приїхав на турнір перемагати, хоча й визнав потребу частіше виступати. Він також вважає, що ще здатний виграти чемпіонат світу.

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Ключові серії матчу

Лісовскі виграв стартовий фрейм, оформивши серію у 92 очки. О'Салліван відповів серіями у 109 і 55 очок та забрав наступні три фрейми. У шостому і сьомому фреймах він скористався можливостями, які не реалізував суперник.

Лісовскі скоротив відставання завдяки серіям у 73 і 74 очки, але О'Салліван завершив матч кліренсом у 133 очки. У наступному раунді він зіграє проти Ніла Робертсона або Ліама Гайфілда.

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