Ronnie O'Sullivan pokonał Jacka Lisowskiego 6:4 i awansował do 1/8 finału snookerowych mistrzostw Wielkiej Brytanii w Yorku. Dla 50-letniego snookerzysty było to pierwsze zwycięstwo w jakimkolwiek turnieju od sierpnia, informuje BBC Sport.

Zwycięstwo po wczesnych odpadnięciach

O'Sullivan po raz pierwszy wygrał w York Barbican od czasu zdobycia tam ósmego tytułu mistrza Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Po raz pierwszy wygrał ten turniej w 1993 roku, mając 17 lat.

Przed obecnymi mistrzostwami O'Sullivan wcześnie odpadł z Champion of Champions oraz z dwóch poprzednich turniejów rankingowych. Snookerzysta oświadczył, że przyjechał na turniej, aby wygrywać, choć przyznał, że musi częściej występować. Uważa też, że nadal jest zdolny wygrać mistrzostwa świata.

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Kluczowe breaki w meczu

Lisowski wygrał pierwszego frejma, uzyskując breaka 92-punktowego. O'Sullivan odpowiedział breakami 109 i 55 punktów oraz wygrał kolejne trzy frejmy. W szóstym i siódmym frejmie wykorzystał okazje, których nie zrealizował jego rywal.

Lisowski zmniejszył stratę dzięki breakom 73 i 74 punkty, ale O'Sullivan zakończył mecz czyszczeniem stołu na 133 punkty. W następnej rundzie zagra z Neilem Robertsonem lub Liamem Highfieldem.

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