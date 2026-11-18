在美国，2025—2026学年高校新入学国际学生人数下降18%，至228,123人。国际教育协会年度《Open Doors》报告显示了这一情况，Fortune报道。

国际学生总人数为1,146,163人，比一年前下降3%。与此同时，该数字包括335,785名参加选择性实习培训（Optional Practical Training，OPT）项目的毕业生，他们在获得学位后可以在美国工作。这一群体人数增长14%，但OPT参与者不缴纳学费。Fortune计算称，不计入这一群体，在教育项目中就读的外国人数量减少约8%，即7.3万人。

硕士项目人数下降

研究生项目中的国际学生人数减少13%，至423,078人。硕士项目学生人数下降22%。与此同时，博士生人数增长3%，国际本科生人数下降0.3%。

研究生项目中的印度学生人数下降34%，他们是最大的群体。在对800多所教育机构进行的秋季调查中，88%记录到下降的机构将学生签证申请程序列为原因之一，70%则提及旅行限制。

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美国国务院于2025年5月暂停学生签证面谈，并在恢复后对申请人的社交媒体实施了扩大审查。马萨诸塞州一名联邦法官于9月阻止了国土安全部的一项规定，该规定原计划将学生身份限制为四年，而非无固定期限的停留期。

收入损失和裁员

Fortune估计，因缴纳学费的学生人数减少，相关院校的损失为15亿至18亿美元。这一计算基于北得克萨斯大学校长哈里森·凯勒的估算：每名被录取但未入学的硕士生本可为该校带来2万至2.5万美元。

国际教育工作者协会NAFSA估计，国际学生在2025—2026学年对经济的贡献下降7%，至399亿美元，较上一年减少约30亿美元。该协会预测，今年秋季的下降还可能使经济损失24亿美元和3.1万个就业岗位。

北得克萨斯大学预计，在国际招生减少和州政府资助削减的背景下，将出现4,500万美元预算赤字；该校已取消71个学术项目。DePaul报告称，在新入学国际硕士生人数下降62%后，该校出现1,260万美元赤字，并裁员114人。Illinois Tech削减约160个工作岗位，波士顿大学则表示其收入比计划低4,200万美元。

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