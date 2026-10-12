В Польше Главный фармацевтический инспектор отозвал из обращения по всей стране отдельные серии обезболивающего и противовоспалительного геля Olfen MAX. По данным RMF24, решение касается препарата с диклофенаком натрия в концентрации 20 мг/г, который производит Teva B.V.

Препарат применяют для облегчения боли после травм. Он относится к нестероидным противовоспалительным средствам.

Причина отзыва

Причиной стало несоответствие качества: был превышен установленный лимит примеси NDEA. Это нитрозаминовая примесь с потенциальным мутагенным и канцерогенным действием.

Из-за превышения лимита препарат не соответствует условиям допуска к обращению, а безопасность применения серий, которых касается решение, не может быть подтверждена.

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Какие серии отзывают

Отзыв охватывает две серии туб по 50 г: C51789A и C51790A. Срок годности обеих серий — 01.2027.

Также отзывают 18 серий упаковок по 100 г: B72256A, B72257A, B72688A, B72475A, B72476A, B72563A, B72562A, B72687A и B72255A со сроком годности 11.2026; C53995A, C53834B и C53835A со сроком 02.2027; C54087A, C54088A, C53996A, C54216A, C54215A и C54217A со сроком 03.2027.

В решение также включили пять серий туб по 150 г: B70993C и B70994A со сроком годности 11.2026, а также C53137A, C53136B и C53039B со сроком 02.2027. Решение подлежит немедленному исполнению.

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