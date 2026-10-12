波兰首席药品监察机构已在全国范围内召回部分止痛和抗炎凝胶Olfen MAX批次。据RMF24报道，该决定涉及由Teva B.V.生产、双氯芬酸钠浓度为20毫克/克的药品。

该药用于缓解受伤后的疼痛，属于非甾体抗炎药。

召回原因

召回原因为质量不合格：NDEA杂质超过了既定限值。这是一种具有潜在致突变和致癌作用的亚硝胺杂质。

由于超过限值，该药品不符合上市流通条件，且无法确认该决定所涉及批次的使用安全性。

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召回哪些批次

召回涉及两批50克装软管：C51789A和C51790A。两批产品的有效期均为01.2027。

另外还召回18批100克装产品：B72256A、B72257A、B72688A、B72475A、B72476A、B72563A、B72562A、B72687A和B72255A，有效期为11.2026；C53995A、C53834B和C53835A，有效期为02.2027；C54087A、C54088A、C53996A、C54216A、C54215A和C54217A，有效期为03.2027。

该决定还包括五批150克装软管：B70993C和B70994A，有效期为11.2026；以及C53137A、C53136B和C53039B，有效期为02.2027。该决定须立即执行。

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