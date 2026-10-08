В Шанхае польский теннисист Хуберт Хуркач после победы над австралийцем Джеймсом Даквортом без потери сета готовится к матчу с Новаком Джоковичем. Во втором сете Дакворт довел игру до тай-брейка, однако Хуркач одержал победу.

Восстановление после проблем со здоровьем

Перед турниром в Шанхае участие Хуркача было под вопросом из-за проблем с приводящей мышцей. Из-за них он досрочно завершил матч против Алекса де Минора на турнире в Пекине.

После игры с Даквортом теннисист заявил, что чувствует себя лучше, смог провести матч до конца и победить. По его словам, для подготовки к турниру он уделил много времени восстановлению.

По данным Interia Sport, Хуркач назвал турнир в Шанхае любимым, одновременно отметив, что серия матчей и перелеты являются сложным испытанием.

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Восемь побед Джоковича в личных встречах

Предстоящая игра станет девятой очной встречей Хуркача и Джоковича. Во всех восьми предыдущих матчах побеждал сербский теннисист.

Хуркач сказал, что хочет показать против Джоковича качественный теннис, а для победы ему нужно хорошо подавать и уверенно играть на задней линии. Джокович подходит к матчу после недавней победы на турнире в Пекине.

Поляк также поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что матч с Джоковичем станет для него возможностью оценить собственный уровень.

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