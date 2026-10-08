Губерт Гуркач назвав план на матч із Джоковичем у Шанхаї — Interia Sport

У Шанхаї польський тенісист Губерт Гуркач після перемоги над австралійцем Джеймсом Даквортом без втрати сету готується до матчу з Новаком Джоковичем. У другому сеті Дакворт довів гру до тайбрейку, однак Гуркач здобув перемогу.

Відновлення після проблем зі здоров’ям

Перед турніром у Шанхаї участь Гуркача була під питанням через проблеми з привідним м’язом. Через них він достроково завершив матч проти Алекса де Мінаура на турнірі в Пекіні.

Після гри з Даквортом тенісист заявив, що почувається краще, зміг провести матч до кінця та перемогти. За його словами, для підготовки до турніру він приділив багато часу відновленню.

За даними Interia Sport, Гуркач назвав турнір у Шанхаї улюбленим, водночас зазначивши, що серія матчів і перельоти є складним випробуванням.

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Вісім перемог Джоковича в особистих зустрічах

Майбутня гра стане дев’ятою очною зустріччю Гуркача та Джоковича. У всіх восьми попередніх матчах перемагав сербський тенісист.

Гуркач сказав, що хоче показати проти Джоковича якісний теніс, а для перемоги йому потрібно добре подавати та впевнено грати на задній лінії. Джокович підходить до матчу після нещодавньої перемоги на турнірі в Пекіні.

Поляк також подякував уболівальникам за підтримку й зазначив, що матч із Джоковичем стане для нього можливістю оцінити власний рівень.

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