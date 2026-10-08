在上海，波兰网球选手胡贝特·胡尔卡奇直落两盘击败澳大利亚选手詹姆斯·达克沃思后，正准备迎战诺瓦克·德约科维奇。第二盘中，达克沃思将比赛拖入抢七，但胡尔卡奇最终获胜。

健康问题后的恢复

上海赛事开始前，胡尔卡奇能否参赛因内收肌问题而存疑。由于这一问题，他在北京赛事对阵亚历克斯·德米纳尔的比赛中提前退赛。

与达克沃思的比赛后，这位网球选手表示自己感觉好些了，能够打完全场比赛并获胜。据他所说，为备战本次赛事，他投入了大量时间进行恢复。

据Interia Sport报道，胡尔卡奇称上海赛事是自己最喜欢的赛事，同时指出连续比赛和飞行是艰难的考验。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

德约科维奇在交手纪录中取得八胜

即将进行的比赛将是胡尔卡奇与德约科维奇的第九次交锋。此前八场比赛均由这位塞尔维亚网球选手获胜。

胡尔卡奇表示，他希望在对阵德约科维奇时展现高质量的网球，而要取胜，他需要发好球并在底线自信地发挥。德约科维奇在近期赢得北京赛事冠军后迎来这场比赛。

这位波兰选手还感谢球迷的支持，并指出与德约科维奇的比赛将是他评估自身水平的机会。

关注我们在