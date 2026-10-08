W Szanghaju polski tenisista Hubert Hurkacz po zwycięstwie nad Australijczykiem Jamesem Duckworthem bez straty seta przygotowuje się do meczu z Novakiem Djokoviciem. W drugim secie Duckworth doprowadził do tie-breaka, jednak Hurkacz odniósł zwycięstwo.

Powrót do zdrowia po problemach zdrowotnych

Przed turniejem w Szanghaju udział Hurkacza stał pod znakiem zapytania z powodu problemów z mięśniem przywodzicielem. Z ich powodu przedwcześnie zakończył mecz z Alexem de Minaurem na turnieju w Pekinie.

Po spotkaniu z Duckworthem tenisista oświadczył, że czuje się lepiej, zdołał dokończyć mecz i wygrać. Jak zaznaczył, poświęcił dużo czasu na regenerację w ramach przygotowań do turnieju.

Według Interia Sport, Hurkacz nazwał turniej w Szanghaju swoim ulubionym, jednocześnie zaznaczając, że seria meczów i loty są trudnym wyzwaniem.

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Osiem zwycięstw Djokovicia w bezpośrednich pojedynkach

Nadchodzące spotkanie będzie dziewiątym bezpośrednim pojedynkiem Hurkacza i Djokovicia. We wszystkich ośmiu poprzednich meczach zwyciężał serbski tenisista.

Hurkacz powiedział, że chce zaprezentować wysokiej jakości tenis przeciwko Djokoviciowi, a do zwycięstwa musi dobrze serwować i pewnie grać z głębi kortu. Djokovic przystępuje do meczu po niedawnym zwycięstwie w turnieju w Pekinie.

Polak podziękował również kibicom za wsparcie i zaznaczył, że mecz z Djokoviciem będzie dla niego okazją do oceny własnego poziomu.

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