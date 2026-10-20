Исследователи Университетской клиники Бонна и Боннского университета в Германии превратили предшественники эритроцитов в индуцированные нейральные стволовые клетки. Во время дальнейшего культивирования их эпигенетический возраст продолжал снижаться. О результатах работы, опубликованной в журнале Aging Cell, сообщает ScienceAlert.

Прямое перепрограммирование клеток

Ученые использовали клетки 15 доноров в возрасте от новорожденных до 101 года. Они взяли эритроидные клетки-предшественники и с помощью вируса доставили в них два фактора транскрипции — белки, регулирующие активность генов. Такой подход позволил осуществить прямое преобразование клеток без возвращения их в плюрипотентное, эмбрионоподобное состояние.

Примерно на 12-й день после введения вирусного вектора клетки начали терять характерные для крови белки и приобретать признаки нейральных клеток. Для оценки изменений исследователи применили анализ метилирования ДНК и секвенирование РНК.

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Снижение эпигенетического возраста

Изначально эпигенетический возраст исходных клеток был тесно связан с фактическим возрастом доноров. После перепрограммирования этот показатель снижался медленнее, чем при методах с промежуточным возвращением к плюрипотентным клеткам, однако процесс продолжался от 50 до 100 дней. В итоге эпигенетический возраст индуцированных нейральных стволовых клеток достигал примерно 5% возраста донора, а большинство связанных с возрастом эпигенетических признаков сбрасывались приблизительно за 50 дней.

Авторы также зафиксировали меньше повреждений ДНК и меньшую митохондриальную токсичность, а также изменения в экспрессии белков и способности клеток к переработке. Омоложение продолжалось даже в условиях, подавлявших деление клеток. В то же время исследователи отметили ограничения работы: возможные математические ошибки моделей оценки омоложения, отсутствие естественно состарившихся нейральных стволовых клеток для сравнения и вероятную разницу между поведением клеток in vitro и в живом организме.

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