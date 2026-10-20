德国波恩大学医院和波恩大学的研究人员将红系祖细胞转化为诱导性神经干细胞。在进一步培养期间，它们的表观遗传年龄持续下降。关于这项发表于《Aging Cell》期刊的研究结果，ScienceAlert报道。

细胞的直接重编程

科学家使用了15名捐献者的细胞，捐献者年龄从新生儿到101岁不等。他们选取红系祖细胞，并通过病毒向其中递送两种转录因子——调节基因活性的蛋白质。这一方法实现了细胞的直接转化，而无需使其回到多能性、类似胚胎的状态。

在导入病毒载体约第12天后，细胞开始失去血液特有的蛋白质，并获得神经细胞的特征。为评估这些变化，研究人员采用了DNA甲基化分析和RNA测序。

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表观遗传年龄下降

最初，原始细胞的表观遗传年龄与捐献者的实际年龄密切相关。重编程后，这一指标下降的速度慢于通过中间步骤回到多能细胞的方法，但该过程持续了50至100天。最终，诱导性神经干细胞的表观遗传年龄达到捐献者年龄的约5%，而大多数与年龄相关的表观遗传标记在约50天内被重置。

作者还记录到更少的DNA损伤和更低的线粒体毒性，以及蛋白质表达和细胞再处理能力的变化。即使在抑制细胞分裂的条件下，年轻化仍在继续。同时，研究人员指出了这项工作的局限性：评估年轻化的模型可能存在数学误差、缺乏自然老化的神经干细胞用于比较，以及细胞在体外与在活体内的行为可能存在差异。

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