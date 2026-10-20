Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn i Uniwersytetu w Bonn w Niemczech przekształcili komórki prekursorowe erytrocytów w indukowane neuralne komórki macierzyste. Podczas dalszej hodowli ich wiek epigenetyczny nadal się obniżał. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Aging Cell informuje ScienceAlert.

Bezpośrednie przeprogramowanie komórek

Naukowcy wykorzystali komórki od 15 dawców w wieku od noworodków do 101 lat. Pobrali erytroidalne komórki prekursorowe i za pomocą wirusa dostarczyli do nich dwa czynniki transkrypcyjne — białka regulujące aktywność genów. Takie podejście umożliwiło bezpośrednią konwersję komórek bez przywracania ich do pluripotentnego, przypominającego embrionalny stanu.

Około 12. dnia po wprowadzeniu wektora wirusowego komórki zaczęły tracić białka charakterystyczne dla krwi i nabywać cech komórek neuralnych. Aby ocenić zmiany, badacze zastosowali analizę metylacji DNA oraz sekwencjonowanie RNA.

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Obniżenie wieku epigenetycznego

Początkowo wiek epigenetyczny komórek wyjściowych był ściśle związany z faktycznym wiekiem dawców. Po przeprogramowaniu wskaźnik ten obniżał się wolniej niż w metodach z pośrednim powrotem do komórek pluripotentnych, jednak proces trwał od 50 do 100 dni. Ostatecznie wiek epigenetyczny indukowanych neuralnych komórek macierzystych osiągnął około 5% wieku dawcy, a większość związanych z wiekiem markerów epigenetycznych została zresetowana w około 50 dni.

Autorzy odnotowali również mniej uszkodzeń DNA i niższą toksyczność mitochondrialną, a także zmiany w ekspresji białek i zdolności komórek do recyklingu. Odmładzanie trwało nawet w warunkach hamujących podział komórek. Jednocześnie badacze wskazali ograniczenia pracy: możliwe błędy matematyczne modeli oceny odmładzania, brak naturalnie postarzałych neuralnych komórek macierzystych do porównania oraz prawdopodobną różnicę między zachowaniem komórek in vitro a w żywym organizmie.

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