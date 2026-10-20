У Бонні клітини крові перетворили на молодші нейральні стовбурові клітини — ScienceAlert

Дослідники Університетської лікарні Бонна та Боннського університету в Німеччині перетворили попередники еритроцитів на індуковані нейральні стовбурові клітини. Під час подальшого культивування їхній епігенетичний вік продовжував знижуватися. Про результати роботи, опублікованої в журналі Aging Cell, повідомляє ScienceAlert.

Пряме перепрограмування клітин

Науковці використали клітини 15 донорів віком від новонароджених до 101 року. Вони взяли еритроїдні клітини-попередники та за допомогою вірусу доставили в них два фактори транскрипції — білки, що регулюють активність генів. Такий підхід дав змогу здійснити пряме перетворення клітин, без їхнього повернення до плюрипотентного, ембріоноподібного стану.

Приблизно на 12-й день після введення вірусного вектора клітини почали втрачати характерні для крові білки й набувати ознак нейральних клітин. Для оцінки змін дослідники застосували аналіз метилювання ДНК та секвенування РНК.

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Зниження епігенетичного віку

Спочатку епігенетичний вік вихідних клітин був тісно пов'язаний із фактичним віком донорів. Після перепрограмування цей показник знижувався повільніше, ніж за методів із проміжним поверненням до плюрипотентних клітин, однак процес тривав від 50 до 100 днів. У підсумку епігенетичний вік індукованих нейральних стовбурових клітин сягав приблизно 5% віку донора, а більшість пов'язаних із віком епігенетичних ознак скидалися орієнтовно за 50 днів.

Автори також зафіксували менше пошкоджень ДНК і меншу мітохондріальну токсичність, а також зміни в експресії білків і здатності клітин до перероблення. Омолодження тривало навіть за умов, що пригнічували поділ клітин. Водночас дослідники зазначили обмеження роботи: можливі математичні похибки моделей оцінки омолодження, відсутність природно постарілих нейральних стовбурових клітин для порівняння та ймовірну різницю між поведінкою клітин in vitro і в живому організмі.

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