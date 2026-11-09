В Ровенской области таксист за 3300 долларов обещал довезти мужчин до границы

В Ровенской области предстанет перед судом 40-летний мужчина, который, по данным следствия, пытался помочь двум пассажирам незаконно пересечь государственную границу. Он забрал их в Луцке и на собственном автомобиле отвез к приграничной территории, объезжая блокпосты. За такую поездку водитель получил 3300 долларов.

Обвинительный акт в отношении мужчины уже направлен в суд. По данным следствия, 40-летний мужчина работал таксистом и заранее договорился с двумя пассажирами о поездке. Он забрал их в Луцке и направился в сторону приграничной территории в Сарненском районе.

Чтобы добраться до места назначения, водитель пытался объезжать блокпосты. Однако его роль не ограничивалась лишь перевозкой пассажиров. По дороге мужчина также объяснял им, как действовать дальше, и давал советы по незаконному пересечению государственной границы.

За эту услугу он запросил 3300 долларов США. Однако довести задуманное до конца не удалось. После передачи денег мужчину разоблачили правоохранители. В прокуратуре сообщили, что обвиняемый признает свою вину. Теперь дело будет рассматривать суд.

Мужчине инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. По этой статье ему грозит до девяти лет лишения свободы. Также суд может запретить ему занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводили следователи отделения полиции №1 Сарненского районного отдела полиции. Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Управления СБУ в Ровенской области и 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов. В то же время окончательное решение о виновности мужчины должен принять суд. Об этом сообщили в Сарненской окружной прокуратуре.

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