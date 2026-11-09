На Рівненщині таксист за $3300 обіцяв доправити чоловіків до кордону

На Рівненщині судитимуть 40-річного чоловіка, який, за даними слідства, намагався допомогти двом пасажирам незаконно перетнути державний кордон. Він забрав їх у Луцьку та власним автомобілем повіз до прикордонної території, оминаючи блокпости. За таку поїздку водій отримав 3300 доларів.

Обвинувальний акт щодо чоловіка вже скерували до суду. За даними слідства, 40-річний чоловік працював таксистом і заздалегідь домовився з двома пасажирами про поїздку. Він забрав їх у Луцьку та вирушив у напрямку прикордонної території на Сарненщині.

Щоб дістатися до місця призначення, водій намагався об'їжджати блокпости. Однак його роль не обмежувалася лише перевезенням пасажирів. Дорогою чоловік також пояснював їм, як діяти далі, та давав поради щодо незаконного перетину державного кордону.

За цю послугу він запросив 3300 доларів США. Проте довести задумане до кінця не вдалося. Після передачі грошей чоловіка викрили правоохоронці. У прокуратурі повідомили, що обвинувачений визнає свою вину. Тепер справу розглядатиме суд.

Чоловікові інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За цією статтею йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Також суд може заборонити йому обіймати певні посади або займатися окремою діяльністю строком до трьох років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції. Оперативний супровід забезпечували співробітники Управління СБУ в Рівненській області та 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців. Водночас остаточне рішення щодо вини чоловіка має ухвалити суд. Про це повідомили у Сарненській окружній прокуратурі.

До Центру дитячої медицини у Львові госпіталізували 9-місячну дівчинку, яка постраждала внаслідок ДТП. Під час поїздки немовля сиділо на колінах у батька замість дитячого автокрісла.

У Тернополі протягом дня сталися три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Внаслідок однієї з них загинув чоловік, ще двоє людей отримали травми.

Читай нас у