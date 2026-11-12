В Украине 13 ноября будут действовать графики отключения электричества в три этапа

В пятницу, 13 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будет проводиться отключение электроэнергии по графикам. Для бытовых потребителей ограничения составят от 1,5 до 3 очередей, а для промышленности будут действовать отдельные графики ограничения мощности. Причиной остаются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

По данным компании, графики будут действовать 13 ноября в течение суток, но не во всех регионах страны. Для населения будут применяться почасовые отключения. Их объем составит от 1,5 до 3 очередей в зависимости от ситуации в энергосистеме и области.

Для промышленных предприятий предусмотрены графики ограничения мощности. Это означает, что компаниям придется сокращать потребление электроэнергии в соответствии с установленными требованиями. В «Укрэнерго» пояснили, что ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетическим объектам. Из-за повреждений оборудования и сетей возможности энергосистемы остаются ограниченными, поэтому приходится регулировать потребление электроэнергии.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты и сети. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы вернуть оборудование в строй и стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Где проверить график отключений

Конкретное время отключений зависит от региона и очереди потребителя. Поэтому украинцам рекомендуют проверять актуальную информацию на официальных ресурсах своих облэнерго. Графики могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Если ситуация ухудшится или улучшится, энергетики могут скорректировать объем ограничений в течение суток.

В «Укрэнерго» также призывают экономно расходовать электроэнергию, особенно в периоды, когда свет подается по графику. Это помогает снизить нагрузку на сети и обеспечить стабильную работу энергосистемы. О введении ограничений сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В период со 2 по 8 ноября Украина увеличила экспорт электроэнергии на 40,5% — до 61,4 тыс. МВт·ч по сравнению с предыдущей неделей. В это время в некоторых регионах действовали графики отключений.

В четверг, 12 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут применяться ограничения электроснабжения.

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