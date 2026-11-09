В Днепропетровской области стабилизировали ситуацию с электроснабжением после атаки РФ

После массированного российского удара энергетикам удалось стабилизировать электроснабжение в большинстве районов Днепропетровской области. В то же время в Павлограде и части Самарского и Синельниковского районов по-прежнему действуют экстренные отключения.

По информации компании, в большей части области ситуация с электроснабжением постепенно нормализовалась. В настоящее время по распоряжению «Укрэнерго» действуют графики почасовых отключений. Однако в некоторых населенных пунктах ситуация остается сложной. Экстренные отключения продолжают действовать в Павлограде, а также в части Самарского и Синельниковского районов.

В ДТЭК отметили, что будут сообщать о дальнейших изменениях в электроснабжении на своем официальном Telegram-канале. Об этом сообщили в ДТЭК.

В результате очередной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области остались без электроэнергии. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

Украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новой атаки. Среди возможных целей — энергетическая инфраструктура, мосты через Днепр и гражданские объекты. Воздушные силы и Вооруженные силы Украины уже готовятся к обороне.

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