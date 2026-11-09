На Дніпропетровщині стабілізували ситуацію зі світлом після атаки РФ

Після масованого російського удару енергетикам вдалося стабілізувати електропостачання в більшості районів Дніпропетровщини. Водночас у Павлограді та частині Самарського й Синельниківського районів ще діють екстрені відключення.

За інформацією компанії, у більшій частині області ситуація зі світлом поступово нормалізувалася. Наразі за командою «Укренерго» діють графіки погодинних відключень. Однак у деяких громадах ситуація залишається складною. Екстрені відключення продовжують діяти в Павлограді, а також у частині Самарського та Синельниківського районів.

У ДТЕК зазначили, що повідомлятимуть про подальші зміни в електропостачанні на своєму офіційному телеграм-каналі. Про це повідомили в ДТЕК.

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру понад 600 тисяч споживачів у Дніпропетровській області залишилися без електроенергії. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.

Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нової атаки. Серед можливих цілей — енергетична інфраструктура, мости через Дніпро та цивільні об’єкти. Повітряні сили й Збройні сили України вже готуються до захисту.

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