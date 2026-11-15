Россияне 60 раз обстреляли Сумскую область за сутки, семь человек пострадали

За прошедшие сутки российские войска 60 раз обстреляли 28 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов пострадали семь человек, среди них — шесть мужчин и одна женщина. Повреждения получили жилые дома, больница, учебные заведения, автомобили и другие гражданские объекты.

По данным ОВА, в Глуховской общине в результате попадания российского беспилотника получил травмы 26-летний мужчина. Там же повреждены частный жилой дом, хозяйственная постройка, объекты гражданской инфраструктуры и помещение больницы. В Лебединской общине российский дрон попал в жилой дом. Ранение получил 61-летний мужчина. Также повреждены многоквартирный и частные дома, объект гражданской инфраструктуры, помещение учебного заведения и автомобили.

Еще двое мужчин пострадали в Чернеччинской общине. Им 60 и 53 года. После атаки беспилотника там также повреждены нежилое помещение и сельскохозяйственная техника. В Николаевской сельской общине получил травму 64-летний мужчина. В Краснопольской общине в результате удара российского дрона мужчина и женщина перенесли острую стрессовую реакцию. Там поврежден частный жилой дом.

Где ещё зафиксировали разрушения

Российские войска атаковали Сумскую область с использованием различных видов вооружения. Они применяли артиллерию, минометы, FPV-дроны, другие беспилотники и управляемые авиабомбы. В Шосткинской общине повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные и многоквартирные жилые дома. В Середино-Будской общине часть частных домовладений получила повреждения или была разрушена.

В Ахтырской общине пострадало нежилое помещение. В Хутор-Михайловской общине повреждены частные и многоквартирные жилые дома. В Сумской общине российские удары повредили частный дом, помещение учебного заведения и автомобили. В Краснопольской общине, кроме жилого дома, других повреждений в сообщении ОВА не указано.

Всего за сутки российские обстрелы охватили 28 населенных пунктов области. Семь человек пострадали, а среди поврежденных объектов — жилые дома, медицинские и учебные заведения, транспорт и гражданская инфраструктура. О последствиях российских атак 15 ноября сообщила Сумская областная военная администрация.

В городе Шостка Сумской области в результате ударов российских беспилотников прекратилось снабжение электроэнергией, водой и теплом. В настоящее время жители остались без света, водоснабжения и отопления.

Российские войска в течение суток, с утра 12 по утро 13 ноября, нанесли более 50 ударов по 25 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате обстрелов двое человек погибли, еще один человек получил ранения.

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