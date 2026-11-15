Росіяни 60 разів обстріляли Сумщину за добу, є семеро постраждалих

Протягом минулої доби російські війська 60 разів атакували 28 населених пунктів Сумської області. Унаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них — шестеро чоловіків і жінка. Пошкоджень зазнали житлові будинки, лікарня, навчальні заклади, автомобілі та інші цивільні об’єкти.

За даними ОВА, у Глухівській громаді внаслідок влучання російського безпілотника травмувався 26-річний чоловік. Там же пошкоджені приватний житловий будинок, господарська споруда, об’єкти цивільної інфраструктури та приміщення лікарні. У Лебединській громаді російський дрон влучив у житловий будинок. Поранення дістав 61-річний чоловік. Також пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, об’єкт цивільної інфраструктури, приміщення навчального закладу та автомобілі.

Ще двоє чоловіків постраждали в Чернеччинській громаді. Їм 60 і 53 роки. Після атаки безпілотника там також пошкоджені нежитлове приміщення та сільськогосподарська техніка. У Миколаївській сільській громаді травмувався 64-річний чоловік. У Краснопільській громаді внаслідок удару російського дрона чоловік і жінка пережили гостру реакцію на стрес. Там пошкоджений приватний житловий будинок.

Де ще зафіксували руйнування

Російські війська атакували Сумщину з різних видів озброєння. Вони застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіабомби. У Шосткинській громаді пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, приватний і багатоквартирні житлові будинки. У Середино-Будській громаді частина приватних домоволодінь зазнала пошкоджень або була зруйнована.

В Охтирській громаді постраждало нежитлове приміщення. У Хутір-Михайлівській громаді пошкоджені приватний і багатоквартирні житлові будинки. У Сумській громаді російські удари пошкодили приватний будинок, приміщення навчального закладу та автомобілі. У Краснопільській громаді, крім житлового будинку, інших пошкоджень у повідомленні ОВА не зазначили.

Загалом за добу російські обстріли охопили 28 населених пунктів області. Семеро людей постраждали, а серед пошкоджених об’єктів — житло, медичний і навчальні заклади, транспорт та цивільна інфраструктура. Про наслідки російських атак 15 листопада повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У місті Шостка Сумської області внаслідок ударів російських безпілотників припинилося постачання електроенергії, води та тепла. Наразі мешканці залишилися без світла, водопостачання й опалення.

Російські війська протягом доби, з ранку 12 до ранку 13 листопада, завдали понад 50 ударів по 25 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Читай нас у