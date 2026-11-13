Российский аналог Starlink «Рассвет» столкнулся с новыми проблемами, — ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые данные о российском проекте низкоорбитальной спутниковой системы связи «Рассвет», которую РФ позиционирует как аналог Starlink. Несмотря на попытки ускорить её развертывание, реализация проекта сталкивается с рядом технологических и производственных трудностей.

По данным украинской разведки, среди основных проблем российской системы — зависимость от иностранных компонентов, трудности с выводом спутников на запланированную орбиту и разработкой компактных абонентских терминалов.

В частности, третий запуск спутников, запланированный на 2026 год, по предварительным данным, отменили или перенесли.

На данный момент Россия осуществила два запуска и вывела на орбиту в общей сложности 30 спутников. Первую партию запустили 23 марта, вторую — 19 июля 2026 года. Два аппарата уже сошли с орбиты.

Из 30 спутников 26 заняли устойчивое положение на высоте примерно 500–520 км. Ни один из них не достиг запланированной высоты 800 км. Остальные аппараты продолжают маневры для выхода на целевую орбиту.

Масса одного спутника составляет около 280 кг, а его габариты — 2,7 × 1,8 × 0,6 м.

Одной из ключевых технологий системы является межспутниковая лазерная связь. Она позволяет передавать данные напрямую между аппаратами, не прибегая постоянно к наземной инфраструктуре.

К концу 2026 года Россия планировала увеличить спутниковую группировку «Рассвет» до 47–48 аппаратов. В 2027 году рассчитывает вывести ещё 240 спутников.

Заявленная цель — обеспечить покрытие 94 % территории Российской Федерации со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с.

Дальнейшее расширение группировки предусматривает следующие показатели:

к 2031 году — 408 спутников;

к 2035 году — 924 спутника.

Для запусков россияне используют ракеты «Союз-2.1б», которые стартуют с космодрома Плесецк.

Основой наземного сегмента системы является главный центр управления в Москве. Он отвечает за контроль спутников, функционирование лазерных каналов связи и маршрутизацию трафика.

Также проект предусматривает создание сети наземных станций в Москве, Мурманске, Анадире, Ростове-на-Дону, Норильске, Железногорске и Южно-Сахалинске.

В сентябре 2026 года российская сторона завершила испытания терминала «Ультра». Заявленная скорость загрузки данных составляет до 650 Мбит/с. Устройство должно работать даже тогда, когда транспортное средство движется со скоростью до 250 км/ч.

До конца года россияне планируют передать заказчикам около тысячи таких устройств.

Кроме того, в 2027 году планируется разработать ещё четыре модификации терминалов — «Земля», «Мини», «Прайм» и «Вода». На 2028 год запланирована презентация авиационного терминала «Воздух».

Главным исполнителем проекта является ООО «Бюро 1440», входящее в состав «ИКС Холдинг». К производственному сотрудничеству привлечены не менее 46 российских и три белорусские компании.

По информации ГУР, 22 предприятия, в числе которых и «Бюро 1440», не находятся под санкциями.

Одним из важных производителей критически важных компонентов является калининградское акционерное общество «ОКБ «Факел». Предприятие изготавливает двигатели малой тяги и силовые установки для спутников.

В то же время технологическая база «Рассвета» зависит от импортной электроники из КНР. В частности, китайские компоненты используются для производства антенных решеток, наземных станций и абонентских терминалов.

Куратором проекта является руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. До назначения на эту должность он возглавлял АО «Спутниковая система «Гонец», которое сотрудничало с британской компанией OneWeb над развертыванием инфраструктуры спутникового интернета в России.

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году OneWeb прекратила сотрудничество с российской стороной.

В то же время, как отмечают в ГУР, не исключено, что в ходе предыдущего взаимодействия Россия могла получить доступ к отдельным техническим наработкам и технологиям, которые впоследствии использовала при создании собственной спутниковой системы.

В разведке также обратили внимание на то, что российское конструкторское бюро «Факел» ранее изготавливало компоненты для спутников OneWeb. В частности, речь идет о двигателях СПД-50М (SPT-50M).

В настоящее время именно это предприятие производит критически важные компоненты для спутников «Рассвет», подчеркнули в ГУР.

Соответствующая информация была опубликована на странице ГУР в Facebook.

Напомним, Россия разрабатывает спутниковую систему связи «Рассвет», которая может стать серьёзной угрозой сначала для Украины, а впоследствии и для других европейских стран. Европе необходимо ускорить инвестиции в доступные оборонные технологии, которые можно быстро производить в больших количествах.

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