Російський аналог Starlink Рассвєт зіткнувся з новими проблемами, — ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові дані про російський проєкт низькоорбітальної супутникової системи зв’язку «Рассвєт», яку РФ позиціонує як аналог Starlink. Попри спроби прискорити її розгортання, реалізація проєкту стикається з низкою технологічних і виробничих труднощів.

За даними української розвідки, серед основних проблем російської системи — залежність від іноземних компонентів, труднощі з виведенням супутників на заплановану орбіту та розробкою компактних абонентських терміналів.

Зокрема, третій запуск супутників, запланований на 2026 рік, за попередніми даними, скасували або перенесли.

Станом на зараз Росія здійснила два запуски та вивела на орбіту загалом 30 супутників. Першу партію запустили 23 березня, другу — 19 липня 2026 року. Два апарати вже зійшли з орбіти.

Із 30 супутників 26 зайняли стійке положення на висоті приблизно 500–520 км. Жоден із них не досяг запланованої висоти 800 км. Інші апарати продовжують маневри для виходу на цільову орбіту.

Маса одного супутника становить близько 280 кг, а його габарити — 2,7 × 1,8 × 0,6 м.

Однією з ключових технологій системи є міжсупутниковий лазерний зв’язок. Він дає змогу передавати дані безпосередньо між апаратами, не звертаючись постійно до наземної інфраструктури.

До кінця 2026 року Росія планувала збільшити супутникове угруповання «Рассвєт» до 47–48 апаратів. У 2027 році розраховує вивести ще 240 супутників.

Заявлена мета — забезпечити покриття 94% території Російської Федерації зі швидкістю передавання даних до 150 Мбіт/с.

Подальше розширення угруповання передбачає такі показники:

до 2031 року — 408 супутників;

до 2035 року — 924 супутники.

Для запусків росіяни використовують ракети «Союз-2.1б», які стартують із космодрому Плесецьк.

Основою наземного сегмента системи є головний центр управління в Москві. Він відповідає за контроль супутників, функціонування лазерних каналів зв’язку та маршрутизацію трафіку.

Також проєкт передбачає створення мережі наземних станцій у Москві, Мурманську, Анадирі, Ростові-на-Дону, Норильську, Желєзногорську та Южно-Сахалінську.

У вересні 2026 року російська сторона завершила випробування термінала «Ультра». Заявлена швидкість завантаження даних становить до 650 Мбіт/с. Пристрій має працювати навіть тоді, коли носій рухається зі швидкістю до 250 км/год.

До кінця року росіяни планують передати замовникам близько тисячі таких пристроїв.

Крім того, у 2027 році мають розробити ще чотири модифікації терміналів — «Земля», «Міні», «Прайм» та «Вода». На 2028 рік запланована презентація авіаційного термінала «Повітря».

Головним виконавцем проєкту є ТОВ «Бюро 1440», яке входить до складу «ИКС Холдинг». До виробничої кооперації залучені щонайменше 46 російських і три білоруські компанії.

За інформацією ГУР, 22 підприємства, серед яких і «Бюро 1440», не перебувають під санкціями.

Одним із важливих виробників критичних компонентів є калінінградське акціонерне товариство «ОКБ «Факел». Підприємство виготовляє двигуни малої тяги та рухові установки для супутників.

Водночас технологічна база «Рассвєта» залежить від імпортної електроніки з КНР. Зокрема, китайські компоненти використовують для виробництва антенних решіток, наземних станцій і абонентських терміналів.

Куратором проєкту є керівник «Роскосмосу» Дмитро Баканов. До призначення на цю посаду він очолював АТ «Спутниковая система «Гонец», яке співпрацювало з британською компанією OneWeb над розгортанням інфраструктури супутникового інтернету в Росії.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році OneWeb припинила співпрацю з російською стороною.

Водночас, як зазначають у ГУР, не виключено, що під час попередньої взаємодії Росія могла отримати доступ до окремих технічних напрацювань і технологій, які згодом використала під час створення власної супутникової системи.

У розвідці також звернули увагу на те, що російське конструкторське бюро «Факел» раніше виготовляло компоненти для супутників OneWeb. Зокрема, йдеться про двигуни СПД-50М (SPT-50M).

Нині це саме підприємство виробляє критичні компоненти для супутників «Рассвєт», наголосили в ГУР.

Відповідну інформацію опублікували на сторінці ГУР у Фейсбуці.

Нагадаємо, Росія розробляє супутникову систему зв’язку «Рассвет», яка може стати серйозною загрозою спочатку для України, а згодом і для інших європейських країн. Європі необхідно прискорити інвестиції в доступні оборонні технології, які можна швидко виробляти у великих кількостях.

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