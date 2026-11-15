Российский дрон попал в дом в Кропивницком, трое пострадавших

В Кропивницком российский беспилотник попал в жилой дом. В результате атаки пострадали три человека. Одного мужчину доставили в больницу, еще двое отказались от госпитализации.

Сначала он рассказал о попадании российского дрона в жилой дом в Кропивницком. На тот момент подробности атаки ещё выяснялись. «В Кропивницком вражеский дрон попал в жилой дом. Детали выясняются. Находитесь в безопасных местах!» — написал Райкович в Telegram.

Впоследствии глава области сообщил, что в результате удара пострадали трое человек. Одного мужчину медики доставили в больницу. Еще двое пострадавших решили не госпитализироваться. «Одного мужчину доставили в больницу, еще двое отказались от госпитализации», — уточнил глава Кировоградской ОГА.

Других подробностей о состоянии пострадавших и повреждениях здания в сообщениях областных властей пока нет. Об ударе 15 ноября сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

В Кропивницком спасатели продолжают тушить пожар в гипермаркете «Эпицентр», который получил повреждения в результате российской атаки.

Утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Под ударом оказался один из торговых объектов сети «Эпицентр». В результате удара есть пострадавшие, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

Читай нас в