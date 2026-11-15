Російський дрон влучив у будинок у Кропивницькому, троє постраждалих

У Кропивницькому російський безпілотник влучив у житловий будинок. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Одного чоловіка доправили до лікарні, ще двоє відмовилися від госпіталізації.

Спочатку він розповів про влучання російського дрона в житловий будинок у Кропивницькому. На той момент подробиці атаки ще з’ясовували. «У Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок. Деталі з’ясовуються. Будьте в безпечних місцях!» — написав Райкович у Telegram.

Згодом очільник області повідомив, що внаслідок удару постраждали троє людей. Одного чоловіка медики доправили до лікарні. Ще двоє потерпілих вирішили не проходити госпіталізацію. «Одного чоловіка доправили до лікарні, ще двоє відмовилися від госпіталізації», — уточнив голова Кіровоградської ОВА.

Інших подробиць щодо стану постраждалих та пошкоджень будинку в повідомленнях обласної влади наразі немає. Про удар 15 листопада повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

У Кропивницькому рятувальники продовжують гасити пожежу в гіпермаркеті «Епіцентр», який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки.

Уранці 10 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Під атакою опинився один із торговельних об’єктів мережі «Епіцентр». Унаслідок удару є постраждалі, двоє людей перебувають у тяжкому стані.

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