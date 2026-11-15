В Харькове российский дрон попал в автобус

В воскресенье, 15 ноября 2026 года, российский ударный беспилотник атаковал автобус в Киевском районе Харькова. Дрон попал прямо в крышу транспортного средства. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Попадание ударного БПЛА в крышу автобуса в Киевском районе Харькова. Предварительно, пострадавших нет», — написал мэр. По его словам, беспилотник попал именно в крышу автобуса. На данный момент информация о возможных последствиях атаки ограничивается этим сообщением. Данных о раненых нет.

Атака произошла в Киевском районе города. Информация о повреждениях автобуса и других последствиях удара требует уточнения. Об ударе сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Обошлось без погибших и пострадавших.

12 ноября российские войска нанесли удар двумя ракетами S-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.

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