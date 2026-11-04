Писториус объяснил, как Германия будет взаимодействовать с администрацией Трампа

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока рано говорить о том, как результаты промежуточных выборов в Конгресс США повлияют на политику Дональда Трампа. В то же время Берлин не планирует менять подход к Вашингтону и продолжит работать с действующей американской администрацией. Также Германия хочет поддерживать контакты с обеими партиями в Конгрессе.

По словам министра, пока неясно, как именно президент Дональд Трамп отреагирует на результаты голосования и повлияют ли они на его дальнейшие решения. «Чего нам теперь ожидать, ещё посмотрим. Это в некоторой степени зависит от того, что американский президент планирует после этих выборов. Мы этого не знаем», — сказал Писториус.

В то же время он напомнил, что результаты выборов в Конгресс не означают автоматической смены американской администрации. Трамп и его команда остаются у власти, поэтому Германия планирует продолжать сотрудничество с ними. «Для нас это означает, что мы и впредь будем сотрудничать на основе доверия с администрацией, в которой ничего не меняется и которая останется у власти ещё два года. Но мы, как и раньше, будем стремиться к тесному контакту с демократами. Это само собой разумеется», — отметил министр.

Писториус также подчеркнул, что Германия уже не первый год работает в условиях неопределенности в отношении американской политики. По его словам, Берлин привык реагировать на такие изменения, но не собирается из-за них отказываться от собственных приоритетов. «Мы приспосабливаемся к этому и реагируем проверенным способом, а именно: придерживаемся своего курса, не позволяем сбить себя с него, выполняем свои обязательства. И будем поступать так и впредь, независимо от всех результатов», — подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

Отдельно Писториус поздравил Демократическую партию США с результатами промежуточных выборов. Он назвал их победу в Палате представителей и Сенате исторической. «Это историческая победа демократов в Палате представителей и Сенате», — заявил министр.

Таким образом, несмотря на изменения в расстановке сил в Конгрессе, Германия пока не видит оснований пересматривать сотрудничество с администрацией Трампа. В то же время Берлин планирует поддерживать связи не только с республиканцами, но и с демократами. Об этом Писториус заявил в среду, 4 ноября, во время Берлинской конференции по безопасности.

В США Белый дом опубликовал в соцсети X сообщение о том, что президент Дональд Трамп остается главой государства. Сообщение появилось в среду, на следующий день после промежуточных выборов, на которых Республиканская партия понесла масштабные потери.

Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует менять состав своего кабинета после того, как демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов.

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