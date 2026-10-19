Студенты заблокировали вход в Лувр на фоне протестов во Франции — France24

Во Франции студенты заблокировали вход в парижский Лувр, выразив поддержку протестам старшеклассников и осудив действия полиции, которые они назвали репрессивными. Тем временем власти Марселя ввели временный запрет на демонстрации и публичные собрания.

Информацию о блокировании входа в Лувр подтвердили руководство музея и представители двух профсоюзов. Возле музея протестующие разместили листовки, в которых объяснили причины своей акции. Студенты заявили, что стремятся поддержать старшеклассников, участвующих в демонстрациях, а также осудить действия правоохранителей. «Мы с гордостью объявляем, что блокируем крупнейший музей в мире», — говорилось в листовке, размещенной возле Лувра.

На фоне протестов власти Марселя, второго по величине города Франции, приняли решение о временных ограничениях на проведение массовых мероприятий. В городе запретили любые демонстрации и публичные собрания в период с 12:00 до 20:00.

Ситуация во Франции обострилась после беспорядков, произошедших в выходные дни. Протесты сопровождались случаями насилия и мародерства, что нанесло значительный ущерб предприятиям.

По оценкам председателя Торгово-промышленных палат Франции, непосредственно от беспорядков пострадали более 2000 предприятий. Общий размер убытков оценивается в сотни миллионов евро.

На фоне этих событий премьер-министр Франции Себастьян Лекорню провел кризисные переговоры с членами правительства. После встречи он должен выступить с телеобращением. Представители французских властей также прокомментировали масштабы насилия, сопровождавшего протесты.

Министр по делам городов Франции Венсан Жанбрюн назвал беспорядки формой восстания. Он осудил преступность, которая, по его словам, подпитывается торговлей наркотиками.

Министр юстиции Жеральд Дарманен, в свою очередь, обратил внимание на проблемы в работе правоохранительных органов при противодействии насилию со стороны ультралевых протестующих.

По его словам, французские силовые структуры демонстрируют высокую эффективность в борьбе с террористическими угрозами и организованной преступностью. В то же время их реакция на угрозы, связанные с ультралевыми протестующими, оказалась менее результативной.

Источник: France24

Ранее президент Макрон осудил насилие во время протестов во Франции.

Позже Макрон распорядился проверить готовность полиции после беспорядков во Франции.

Также президент Макрон призвал к спокойствию после беспорядков во Франции.

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