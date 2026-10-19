Студенти заблокували вхід до Лувру на тлі протестів у Франції — France24

0:00 / 0:00

У Франції студенти заблокували вхід до паризького Лувру, висловивши підтримку протестам старшокласників і засудивши дії поліції, які назвали репресивними. Тим часом влада Марселя запровадила тимчасову заборону на демонстрації та публічні зібрання.

Інформацію про блокування входу до Лувру підтвердили керівництво музею та представники двох профспілок. Біля музею протестувальники розмістили листівки, у яких пояснили причини своєї акції. Студенти заявили, що прагнуть підтримати старшокласників, які беруть участь у демонстраціях, а також засудити дії правоохоронців. «Ми з гордістю оголошуємо, що блокуємо найбільший музей у світі», – йшлося в листівці, розміщеній біля Лувру.

На тлі протестів влада Марселя, другого за величиною міста Франції, ухвалила рішення про тимчасові обмеження на проведення масових заходів. У місті заборонили будь-які демонстрації та публічні зібрання в період із 12:00 до 20:00.

Ситуація у Франції загострилася після заворушень, які відбулися протягом вихідних. Протести супроводжувалися випадками насильства та мародерства, що спричинили значні збитки для підприємств.

За оцінками голови Торгово-промислових палат Франції, безпосередньо від заворушень постраждали понад 2000 підприємств. Загальний розмір збитків оцінюють у сотні мільйонів євро.

На тлі цих подій прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню провів кризові переговори з членами уряду. Після зустрічі він має виступити з телевізійним зверненням. Представники французької влади також прокоментували масштаби насильства, яке супроводжувало протести.

Міністр у справах міст Франції Венсан Жанбрюн назвав заворушення формою повстання. Він засудив злочинність, яка, за його словами, підживлюється торгівлею наркотиками.

Міністр юстиції Жеральд Дарманен своєю чергою звернув увагу на проблеми в роботі правоохоронних органів під час протидії насильству з боку ультралівих протестувальників.

За його словами, французькі силові структури демонструють високу ефективність у боротьбі з терористичними загрозами та організованою злочинністю. Водночас їхня реакція на загрози, пов'язані з ультралівими протестувальниками, виявилася менш результативною.

Джерело: France24

Раніше президент Макрон засудив насильство під час протестів у Франції.

Пізніше Макрон наказав перевірити готовність поліції після заворушень у Франції.

Також президент Макрон закликав до спокою після заворушень у Франції.

Читай нас у