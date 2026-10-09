В Аргентине требуют до 12 лет лишения свободы для врачей Марадоны

Прокуратура Аргентины просит приговорить к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет восьмерых медицинских работников, которых обвиняют в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

Самое суровое наказание — 12 лет лишения свободы — прокуроры требуют для нейрохирурга Леопольдо Луке. Для психиатра Агустина Косачова и медицинской координаторши Нэнси Форлини просят по 10 лет. Остальным обвиняемым грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Медиков обвиняют в убийстве по неосторожности при отягчающих обстоятельствах. Расследование касается лечения Марадоны после операции на голове 11 ноября 2020 года. После операции футболист находился дома, где, по свидетельствам посетителей, условия ухода не соответствовали стандартам для пациента после серьезной операции.

Судебный процесс начался в марте 2025 года. Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, приведшая к отеку лёгких.

Источник: TN

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