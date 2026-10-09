В Аргентині вимагають до 12 років ув’язнення для лікарів Марадони

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Прокуратура Аргентини просить ув’язнити на строк від 4 до 12 років вісьмох медичних працівників, яких обвинувачують у смерті легендарного футболіста Дієго Марадони.

Найсуворіше покарання — 12 років ув’язнення — прокурори вимагають для нейрохірурга Леопольдо Луке. Для психіатра Агустіна Косачова та медичної координаторки Ненсі Форліні просять по 10 років. Іншим обвинуваченим загрожують від 4 до 8 років позбавлення волі.

Медиків обвинувачують у вбивстві з необережності за обтяжувальних обставин. Розслідування стосується лікування Марадони після операції на голові 11 листопада 2020 року. Після втручання футболіст перебував удома, де, за свідченнями відвідувачів, умови догляду не відповідали стандартам для пацієнта після серйозної операції.

Судовий процес розпочався в березні 2025 року. Дієго Марадона помер 25 листопада 2020-го у віці 60 років. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність, що призвела до набряку легень.

Джерело: TN

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