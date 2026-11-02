Накануне промежуточных выборов в Конгресс США местные власти готовятся не только к обычным организационным проблемам, но и к возможному вмешательству федерального правительства. Чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа и его союзники могут попытаться повлиять на голосование, подсчёт бюллетеней или объявление результатов. Поэтому в штатах усиливают меры безопасности, обучают сотрудников избирательных участков и заранее продумывают действия на случай чрезвычайных ситуаций.

Подготовка к промежуточным выборам в США продолжается уже несколько месяцев. Избирательные комиссии обучают персонал, усиливают меры безопасности и готовятся к возможным судебным спорам. В то же время в этом году чиновников беспокоит не только риск внешнего вмешательства, но и возможные действия собственного федерального правительства. «В последнее время нам приходится учитывать действительно ужасающие сценарии — как со стороны внешних сил, так и со стороны иностранных игроков. Но самое главное — мы должны быть готовы», — сказал Томас Хелвин, член наблюдательного совета округа Марикопа в штате Аризона.

По его словам, планирование на случай кризисных ситуаций всегда было частью подготовки к выборам. Однако нынешняя ситуация заставляет местные власти учитывать риски, которых раньше не было. Государственный секретарь штата Миннесота Стив Саймон, демократ, заявил, что теперь среди угроз впервые появилась возможность вмешательства со стороны федерального правительства США. «К сожалению, новая опасность в нашем списке, которой раньше никогда не было, — это возможность того, что собственное федеральное правительство попытается каким-то образом вмешаться в выборы, прямо или косвенно», — сказал он CNN.

Чего опасаются американские чиновники

Чиновники уже несколько месяцев обсуждают, как именно может выглядеть такое вмешательство. Среди возможных сценариев — указ президента в последний момент, изъятие бюллетеней, присутствие федеральных агентов на избирательных участках или попытки поставить под сомнение результаты голосования. Дональд Трамп и его союзники продолжают заявлять о якобы массовом голосовании людей без американского гражданства и фальсификациях на выборах. Эти обвинения касаются и промежуточного голосования, которое в отдельных штатах уже продолжается.

Кроме того, представители администрации угрожали привлечь к ответственности избирательных чиновников, если те не смогут надлежащим образом обеспечить безопасность голосования или допустят участие в нем лиц, не имеющих гражданства США. Между тем в Калифорнии поданы иски, касающиеся ограничения подсчета спорных бюллетеней. На Аляске оспариваются процедуры, связанные с утверждением результатов выборов.

Такие действия вызывают беспокойство даже среди представителей Республиканской партии. Мэтт Крейн, исполнительный директор Ассоциации окружных секретарей штата Колорадо, подчеркнул, что обвинения в фальсификациях часто основаны на дезинформации или неполной информации. «Все это невероятно разочаровывает. Мы и дальше будем упорно работать, чтобы во вторник выборы прошли надлежащим образом и люди могли доверять этому процессу», — заявил Крейн.

Могут ли федеральные службы вмешаться в голосование

Некоторые руководители избирательных органов готовятся даже к более радикальным сценариям. Среди них — попытки помешать работе участков, изъять бюллетени или избирательное оборудование, оспорить результаты или преследовать сотрудников избирательных комиссий. Пока что попытки администрации Трампа повлиять на избирательный процесс в основном происходили через суды и официальные письма. В них избирательных чиновников призывали отложить отдельные бюллетени, чтобы проверить людей, которые их подали. Однако местные администраторы отказываются выполнять такие требования.

Досрочное личное голосование уже проходит во многих штатах, а в некоторых — уже несколько недель. По данным CNN, на данный момент не поступало сообщений о масштабных случаях вмешательства федерального правительства, которые бы серьезно нарушили ход голосования. Однако чиновники не исключают, что ситуация может измениться ближе к дню выборов или после него.

В Миннесоте готовятся к худшему сценарию

Опасения усилились после того, как Трамп вновь раскритиковал избирательный процесс в Миннесоте. В посте в социальной сети Truth Social он заявил, что кандидат от Республиканской партии может проиграть только в том случае, если при подсчете бюллетеней будут махинации. «Федеральное правительство будет внимательно следить за этим», — написал президент.

Для руководства Миннесоты это заявление стало ещё одним подтверждением того, что к возможному вмешательству нужно готовиться заранее. В течение года представители штата дважды участвовали в закрытых встречах с коллегами из других регионов. Там они моделировали наихудшие сценарии и обсуждали, как действовать, если федеральные власти попытаются повлиять на избирательный процесс. «Мы как бы отрабатываем удары с воображаемым соперником. Не знаем, будет ли этот удар и когда он может произойти. Надеемся, что этого вообще не произойдет. Но было бы безответственно не продумать худший сценарий», — пояснил Стив Саймон.

Почему чиновники боятся последствий после выборов

Особое беспокойство вызывает то, что наибольшее давление может начаться уже после завершения голосования. Речь идет о возможных судебных обжалованиях, обвинениях в фальсификациях и попытках поставить под сомнение подсчёт голосов.

Мэтт Крейн опасается, что риторика о якобы нечестных выборах может усилить давление на сотрудников избирательных комиссий. По его словам, распространение дезинформации также создает риск нападений на чиновников и учреждения, где работают избирательные органы. «Что будет говорить администрация, чтобы бросить тень на весь процесс? А когда эта риторика будет усиливаться, мы всегда беспокоимся, что вместе с распространением дезинформации будет расти и насилие против избирательных чиновников и учреждений», — сказал он.

Таким образом, американские штаты готовятся не только к техническим проблемам во время голосования. Местные власти пытаются заранее определить, как защитить избирательный процесс от возможного политического давления, вмешательства в подсчёт голосов и попыток оспорить результаты. Об этом пишет CNN.

В США накануне промежуточных выборов в Конгресс индекс потребительских настроений Мичиганского университета находился вблизи рекордно низкого уровня. Одной из ключевых тем для избирателей являются высокие цены, а многие из них связывают инфляцию с экономической политикой президента Дональда Трампа, в частности с тарифами и войной в Иране, сообщает Cyprus Mail.

Президент США Дональд Трамп пообещал организовать выплату более 5000 долларов каждому совершеннолетнему американцу, если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в Палату представителей и Сенат. По оценке Der Spiegel, такие выплаты обошлись бы правительству США в более чем 1 трлн долларов и являются политически и финансово нереалистичными.

Читай нас в