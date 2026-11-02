Індекс настроїв у США наблизився до рекордного мінімуму перед виборами — Cyprus Mail

У США напередодні проміжних виборів до Конгресу індекс споживчих настроїв Мічиганського університету перебував поблизу рекордно низького рівня. Однією з ключових тем для виборців є високі ціни, а багато з них пов’язують інфляцію з економічною політикою президента Дональда Трампа, зокрема тарифами та війною в Ірані, повідомляє Cyprus Mail.

Трамп не балотується на виборах 3 листопада, однак виборці враховують його економічні рішення перед голосуванням. Опитування водночас дають неоднозначну картину: індекс споживчої довіри Conference Board у жовтні зріс, тоді як індекс настроїв Мічиганського університету залишався поблизу рекордного мінімуму.

Низьке безробіття та зростання

Макроекономічні дані свідчать про відносну стійкість американської економіки. Рівень безробіття у вересні становив 4,2%, а протягом п’яти років не перевищував 4,5% — це найдовший такий період за весь час спостережень. Щотижневі заявки на допомогу з безробіття перебувають поблизу мінімуму за 57 років.

Економіка США минулого кварталу зросла на 3,4% у річному обчисленні — це найсильніший результат від початку року. Інвестиції бізнесу збільшилися на 12,7% у річному обчисленні, зокрема завдяки попиту, пов’язаному зі штучним інтелектом. Зростання фондового ринку підтримувало споживчі витрати, передусім домогосподарств із вищими доходами.

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Інфляція та доступність житла

Попри уповільнення порівняно з піком 2022 року, інфляція все ще перевищує ціль Федеральної резервної системи США на рівні 2%. Від січня 2025 року споживчі ціни та середня погодинна оплата праці зросли приблизно на 5,5%, тож купівельна спроможність працівників загалом не покращилася.

Федеральна резервна система підвищила базову ставку у вересні та, як очікується, може знову підвищити вартість запозичень у грудні. Доступність житла також турбує виборців: ставки за 30-річними іпотечними кредитами перевищили 7%, а дефіцит пропозиції підштовхнув ціни на будинки вгору.

Головний економіст Apollo Global Management Торстен Слок застеріг, що різка корекція очікувань щодо інвестицій у штучний інтелект може послабити впевненість бізнесу, скоротити капітальні витрати та вплинути на темпи зростання ВВП. За його оцінкою, вищі ціни на нафту, тарифи та жорсткіші обмеження на імміграцію водночас можуть посилювати інфляційний тиск.

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