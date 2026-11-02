В США накануне промежуточных выборов в Конгресс индекс потребительских настроений Мичиганского университета находился вблизи рекордно низкого уровня. Одной из ключевых тем для избирателей являются высокие цены, и многие из них связывают инфляцию с экономической политикой президента Дональда Трампа, в частности с тарифами и войной в Иране, сообщает Cyprus Mail.

Трамп не баллотируется на выборах 3 ноября, однако избиратели учитывают его экономические решения перед голосованием. Опросы при этом дают неоднозначную картину: индекс потребительского доверия Conference Board в октябре вырос, тогда как индекс настроений Мичиганского университета оставался вблизи рекордного минимума.

Низкая безработица и рост

Макроэкономические данные свидетельствуют об относительной устойчивости американской экономики. Уровень безработицы в сентябре составлял 4,2%, а в течение пяти лет не превышал 4,5% — это самый длительный такой период за всю историю наблюдений. Еженедельные заявки на пособие по безработице находятся вблизи минимума за 57 лет.

Экономика США в прошлом квартале выросла на 3,4% в годовом исчислении — это самый сильный результат с начала года. Инвестиции бизнеса увеличились на 12,7% в годовом исчислении, в частности благодаря спросу, связанному с искусственным интеллектом. Рост фондового рынка поддерживал потребительские расходы, прежде всего домохозяйств с более высокими доходами.

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Инфляция и доступность жилья

Несмотря на замедление по сравнению с пиком 2022 года, инфляция все еще превышает целевой уровень Федеральной резервной системы США в 2%. С января 2025 года потребительские цены и средняя почасовая оплата труда выросли примерно на 5,5%, поэтому покупательная способность работников в целом не улучшилась.

Федеральная резервная система повысила базовую ставку в сентябре и, как ожидается, может вновь повысить стоимость заимствований в декабре. Доступность жилья также беспокоит избирателей: ставки по 30-летним ипотечным кредитам превысили 7%, а дефицит предложения подтолкнул цены на дома вверх.

Главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок предупредил, что резкая коррекция ожиданий относительно инвестиций в искусственный интеллект может ослабить уверенность бизнеса, сократить капитальные расходы и повлиять на темпы роста ВВП. По его оценке, более высокие цены на нефть, тарифы и более жесткие ограничения на иммиграцию одновременно могут усиливать инфляционное давление.

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