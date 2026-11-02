在美国国会中期选举前夕，密歇根大学消费者情绪指数处于接近历史低点的水平。高物价是选民关注的关键议题之一，许多人将通胀与总统唐纳德·特朗普的经济政策联系起来，其中包括关税和伊朗战争，据《塞浦路斯邮报》报道。

特朗普并未参加11月3日的选举，但选民在投票前会考虑他的经济决策。与此同时，民调呈现出复杂的图景：世界大型企业联合会消费者信心指数在10月上升，而密歇根大学情绪指数仍接近历史低点。

低失业率与增长

宏观经济数据显示，美国经济具有相对韧性。9月失业率为4.2%，并且在五年内未超过4.5%——这是有记录以来持续时间最长的此类时期。每周申请失业救济人数接近57年来的最低水平。

美国经济上季度按年率增长3.4%，这是年初以来最强劲的表现。企业投资按年率增长12.7%，其中部分得益于与人工智能相关的需求。股市上涨支撑了消费支出，尤其是高收入家庭的消费支出。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

通胀与住房可负担性

尽管较2022年的峰值有所放缓，通胀率仍高于美国联邦储备系统2%的目标。自2025年1月以来，消费者价格和平均时薪均上涨约5.5%，因此劳动者的购买力总体上没有改善。

联邦储备系统于9月上调基准利率，预计可能在12月再次提高借贷成本。住房可负担性也令选民担忧：30年期抵押贷款利率超过7%，而供应短缺推高了房价。

Apollo Global Management首席经济学家托斯滕·斯洛克警告称，对人工智能投资预期的急剧修正可能削弱企业信心、减少资本支出，并影响GDP增长速度。他认为，更高的油价、关税以及更严格的移民限制可能同时加剧通胀压力。

关注我们在