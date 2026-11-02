W USA, w przededniu wyborów uzupełniających do Kongresu, indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan znajdował się blisko rekordowo niskiego poziomu. Wysokie ceny są jednym z kluczowych tematów dla wyborców, a wielu z nich wiąże inflację z polityką gospodarczą prezydenta Donalda Trumpa, w tym z cłami i wojną w Iranie — informuje Cyprus Mail.

Trump nie kandyduje w wyborach 3 listopada, jednak wyborcy biorą pod uwagę jego decyzje gospodarcze przed oddaniem głosów. Sondaże przedstawiają przy tym niejednoznaczny obraz: indeks zaufania konsumentów Conference Board wzrósł w październiku, podczas gdy indeks nastrojów Uniwersytetu Michigan pozostawał blisko rekordowego minimum.

Niskie bezrobocie i wzrost

Dane makroekonomiczne wskazują na względną odporność amerykańskiej gospodarki. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 4,2%, a przez pięć lat nie przekraczała 4,5% — jest to najdłuższy taki okres w historii obserwacji. Tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych jest blisko minimum z 57 lat.

Gospodarka USA wzrosła w ubiegłym kwartale o 3,4% w ujęciu rocznym, co było najsilniejszym wynikiem od początku roku. Inwestycje przedsiębiorstw zwiększyły się o 12,7% w ujęciu rocznym, w szczególności dzięki popytowi związanemu ze sztuczną inteligencją. Wzrost rynku akcji wspierał wydatki konsumpcyjne, przede wszystkim gospodarstw domowych o wyższych dochodach.

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Inflacja i dostępność mieszkań

Mimo spowolnienia w porównaniu ze szczytem z 2022 roku inflacja nadal przekracza cel Rezerwy Federalnej USA na poziomie 2%. Od stycznia 2025 roku ceny konsumpcyjne i przeciętne wynagrodzenie godzinowe wzrosły o około 5,5%, dlatego siła nabywcza pracowników ogólnie się nie poprawiła.

Rezerwa Federalna podniosła stopę referencyjną we wrześniu i oczekuje się, że może ponownie podnieść koszty pożyczek w grudniu. Dostępność mieszkań również niepokoi wyborców: oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych przekroczyło 7%, a niedobór podaży podniósł ceny domów.

Główny ekonomista Apollo Global Management, Torsten Slok, ostrzegł, że gwałtowna korekta oczekiwań dotyczących inwestycji w sztuczną inteligencję może osłabić zaufanie przedsiębiorstw, ograniczyć nakłady kapitałowe i wpłynąć na tempo wzrostu PKB. W jego ocenie wyższe ceny ropy, cła i bardziej rygorystyczne ograniczenia imigracyjne mogą jednocześnie nasilać presję inflacyjną.

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