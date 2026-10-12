Вмешательство России в Brexit: что стоит за новыми заявлениями британских властей

В Великобритании впервые на высшем уровне признали вмешательство России в референдум 2016 года о выходе из Евросоюза. Об этом заявил британский премьер-министр Энди Бернем. Он не раскрыл масштабов влияния РФ, но предупредил о «российском следе» в избирательных кампаниях в Германии и Франции.

Brexit стал одним из переломных моментов в современной истории Европы. Подозрения в том, что Кремль пытался повлиять на кампанию, неоднократно обсуждались в рамках политических дебатов и журналистских расследований. Но не более того.

Теперь эта история вновь актуализируется в контексте общей безопасности европейских демократий. Франция и Германия, как и Великобритания, сталкиваются с кампаниями дезинформации, вмешательством в политическую конкуренцию и усилением поляризации в обществе.

UA.News рассказывает, почему история с Brexit показала важность официального расследования попыток вмешательства РФ в демократические процессы, а также что думают по поводу заявления британского премьера украинские эксперты-международники.

Заявление британского премьера — почему это важно сейчас



Глава британского правительства Энди Бернем рассказал, что после вступления в должность он попросил выяснить, пыталась ли Москва повлиять на голосование 2016 года, и получил утвердительный ответ.

«Я задал этот вопрос, когда пришел на Даунинг-стрит: было ли российское вмешательство в референдум 2016 года? И получил четкий ответ: да, было», — сказал Бернем в интервью подкасту The Rest Is Politics.

Премьер не раскрыл, кто именно ему докладывал и какие разведывательные данные подтверждают вмешательство. В свою очередь министр иностранных дел Стивен Даути заявил, что российская сторона не добилась успеха, а результаты голосования были легитимными. Позже своё заявление дополнил и премьер Энди Бернем. Он заверил, что в правительстве не ставят под сомнение легитимность голосования по Brexit.

Заявление о попытке вмешательства России прозвучало на фоне внутренней политической дискуссии о последствиях Brexit. Лидер Лейбористской партии Бернем в последнее время выступает за пересмотр отношений Великобритании с ЕС. Теоретически он не исключает возможности будущего возвращения в Союз и проведения соответствующего референдума. Возможные варианты более тесного сотрудничества он планирует обнародовать до следующего саммита ЕС–Великобритания, который должен пройти в конце ноября.

В то же время британский премьер призвал лидеров европейских стран более серьёзно относиться к российским информационным операциям. После встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Бернем предупредил об опасности российской дезинформации в немецкой политике, в частности вокруг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Глава британского правительства также призвал избирателей во Франции и Германии осознавать, что иностранные государства могут использовать внутренние политические противоречия в своих интересах.





Brexit-2016 – подозрения в адрес РФ не были должным образом расследованы



23 июня 2016 года граждане Великобритании голосовали за то, должна ли страна остаться членом Европейского Союза. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, за сохранение членства — 48,1%. Результат с небольшим преимуществом сторонников Brexit вызвал масштабный политический кризис, а формально страна вышла из Евросоюза 31 января 2020 года.



Подозрения о вмешательстве Кремля сопровождали британскую политику ещё со времён референдума. Впоследствии они стали частью более широкого вопроса о том, как Кремль через соцсети, СМИ и скрытые информационные кампании пытается влиять на демократические страны.

Одним из первых поводов для дискуссии стало освещение Brexit российскими государственными СМИ RT и Sputnik. Исследования, на которые ссылались британские парламентарии, указывали на значительное количество материалов с критикой ЕС и повесткой дня, благоприятной для выхода из него. Отдельно исследователи обращали внимание на активность ботов и троллей в соцсетях.

В июле 2020 года парламентский Комитет по разведке и безопасности Великобритании обнародовал доклад «Russia Report». В ней, в частности, указывалось, что Лондон расстелил «красную дорожку» для российских олигархов и превратился в «прачечную» для грязных денег из РФ. Отдельный раздел был посвящен референдуму о Brexit. Комитет отметил, что открытые исследования указывали на возможные попытки России повлиять на голосование через RT, «Спутник», ботов и троллей. В то же время авторы доклада не пытались определить, насколько такая деятельность могла изменить результат.



Самая острая критика касалась не только самой России, но и британских властей. По оценке Комитета, правительство не обеспечило надлежащего расследования возможного российского вмешательства. В начале работы комитет получил от MI5 чрезвычайно сжатый письменный ответ, а полноценная оценка российской деятельности после референдума проведена не была. Отчет не подтвердил, что Россия обеспечила победу сторонников Brexit, хотя и указал на серьезный пробел в работе британских институтов.

В докладе также говорилось о попытках России повлиять на референдум о независимости Шотландии 2014 года. Это свидетельствовало о том, что интерес Москвы к внутриполитическим противоречиям Великобритании не ограничивался кампанией по вопросу членства в ЕС.



Германия — российские информационные операции и AfD



В Германии подозрения относительно российского влияния имеют несколько отдельных аспектов: распространение дезинформации перед выборами, кибератаки, попытки влиять на политические партии и использование пророссийских медиаплатформ для продвижения нужных Кремлю тезисов.

Особое внимание привлекает AfD — партия, которая выступает против поддержки Украины, критикует санкции против России и имеет в своих рядах политиков, продвигающих сближение с Москвой. Ее успехи создают для Кремля потенциальную возможность усугублять внутренние противоречия в Германии по вопросам войны, миграции, энергетики и европейской интеграции.

Одним из наиболее показательных эпизодов стало дело медиаплатформы Voice of Europe. В 2024 году европейские структуры и национальные органы безопасности разоблачили сеть, которую подозревали в использовании медиаресурса для продвижения российских интересов и влияния на европейскую политику.



По данным европейских институтов и расследований, эта сеть была связана с распространением пророссийских нарративов и контактами с политиками из разных стран. Также возникли подозрения относительно выплат отдельным европейским политикам за продвижение соответствующих позиций. Скандал стал одним из аргументов в пользу того, что российские операции могут выходить за рамки обычной пропаганды и предполагать использование финансовых и политических связей.

Немецкая Федеральная служба защиты конституции в отчете за 2024 год сообщала, что Россия вкладывает значительные ресурсы в манипулирование общественным мнением в Германии. Среди инструментов назывались социальные сети, Telegram, дезинформация и скрытые попытки влиять на политическую сферу. В отчете также отмечалось, что российские и пророссийские субъекты пытались влиять на формирование общественного мнения в преддверии парламентских выборов 2025 года.

Еще одним свидетельством развития российских информационных операций стало расследование немецкого издания CORRECTIV, обнародованное в январе 2025 года. Журналисты обнаружили сеть из примерно 100 фальшивых сайтов, созданных для распространения ложной информации накануне досрочных парламентских выборов в Германии.

По данным расследования, эти ресурсы использовали материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также манипулятивные сообщения и технологии дипфейков. Они распространяли ложные утверждения о немецких политиках, а затем эти материалы распространялись по сети сайтов, имитировавших настоящие новостные издания.



Франция — от фейковых новостей до системных операций влияния



Во Франции российское информационное влияние также стало предметом системного мониторинга государственных структур. Особую роль в этом играет VIGINUM — французская служба, которая выявляет и анализирует иностранные цифровые операции вмешательства.

В мае 2025 года VIGINUM обнародовала анализ российской информационной операции Storm-1516. По данным французской службы, с момента появления этой схемы до 5 марта 2025 года было зафиксировано 77 информационных операций. Они были направлены на западную аудиторию, в частности франкоязычную, и использовали сети взаимосвязанных актеров и информационных площадок.

Французские специалисты установили, что кампания преследовала цель дискредитировать европейских и североамериканских политиков и организации. Отдельные информационные вбросы приобретали значительный резонанс в интернете, а некоторые из них подхватывали политики — сознательно или не осознавая происхождение материалов. В то же время реальное влияние операций на общественное мнение остается сложным для измерения.

В первом полугодии 2025 года французское Министерство обороны также сообщало о масштабной волне дезинформации, связанной с Россией. Среди зафиксированных методов были манипулятивные видео, фальшивые новостные сайты, статьи, размещенные за рубежом, и автоматизированное распространение сообщений в социальных сетях. Среди основных целей назывались дискредитация поддержки Украины и ослабление общественного единства Франции.

Максим Яли: было бы интереснее увидеть полноценное расследование



Заявление британского премьер-министра Энди Бернема всё же отражает его личную позицию. Известно, что он выступал против выхода Великобритании из Европейского Союза. Поэтому само по себе заявление о российском вмешательстве без доказательств остается лишь заявлением, тем более в отношении Франции и Германии, считает политолог-международник Максим Яли.

«В любом случае, есть примеры: во Франции проводились расследования по поводу финансирования партии Марин Ле Пен со стороны России; в Германии также были подозрения относительно финансовых связей с Россией представителей партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Да и в целом известна практика советских спецслужб финансировать оппозиционные политические партии за рубежом, которые разделяли интересы Коммунистической партии или её цели. Поэтому ничего сенсационного в заявлении британского премьера нет. То, что Россия продолжает финансировать и подкупать политиков по всему миру, особенно в Европе, — это не новость.

Другое дело — серьёзные расследования. Например, в США специальный прокурор Роберт Мюллер расследовал российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, возможные связи Дональда Трампа с Россией, финансирование и помощь Кремля его предвыборной кампании. Официальное расследование установило факты российского вмешательства в избирательный процесс, но достаточных доказательств собрано не было.

Я уже не говорю об Украине, о финансировании партий и политиков, которые затем получают «Звезды» героев России. Достаточно вспомнить Андрея Деркача, который является сенатором Совета Федерации РФ.

Итак, российское влияние на политические процессы в других странах — не сенсация. В ситуации с Brexit было бы интереснее увидеть не только заявление премьер-министра, но и инициированное полноценное расследование, которое установило бы конкретные факты вмешательства».



Иван Ус: лейбористы решили, что пришло время поднять подозрения по вмешательству России



Еще во время референдума по Brexit в 2016 году говорили о том, что Россия была заинтересована в том, чтобы он состоялся. Москва целенаправленно играла против Евросоюза. Поэтому её ботофермы и сети троллей активно работали на это в соцсетях. Не зря о них сейчас вспомнили из-за проблем с «Яндексом», отмечает Иван Ус, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований.

«Тогда интересы Москвы совпадали с интересами правящей Консервативной партии. Власть того времени не обращала особого внимания на информацию о том, что за голосованием по Brexit может стоять Москва, что там имеет место вмешательство России. Одним из основных идеологов, поддерживавших выход из ЕС, был тогда глава МИД Борис Джонсон, который впоследствии стал премьер-министром. Он не хотел, чтобы это голосование ассоциировали с вмешательством России.

Сейчас к власти в Великобритании пришли лейбористы — представители политической силы, которая выступала против Brexit. Похоже, у них есть скрытое желание отомстить за то поражение 2016 года. И сейчас они, судя по всему, решили, что пришло время поднять те подозрения, которые были ранее о вмешательстве России.

На фоне обострения конфликта между Европой и Россией фактор подтверждения вмешательства РФ можно использовать для того, чтобы отменить Brexit. Я не уверен, что Великобритания сможет так легко вернуться в Евросоюз. Но есть определенные моменты, которые подталкивают Великобританию к членству в ЕС. Ведь когда в свое время они вступали в Европейский Союз, считалось, что тем самым будет решена проблема Северной Ирландии.

Ведь Ирландия, Великобритания и Северная Ирландия — все они были в ЕС. После того как Великобритания вышла из ЕС, вновь встал вопрос о различных территориях. То есть фактически была восстановлена граница между Северной Ирландией и просто Ирландией, что, в принципе, не нравится ирландцам с обеих сторон. И ещё одна проблема, которую обострил Brexit и о которой иногда упоминают, — это сепаратистские движения в Шотландии.

Ведь если Англия — это протестанты, то Шотландия — это католики. Конечно, католики неоднократно заявляли, что не хотят оставаться вне Европейского Союза. О них забыли, но 10 лет назад у них были идеи: если Великобритания выйдет из ЕС, то Шотландия и Северная Ирландия каким-то образом останутся в Европейском союзе.

Эти идеи, конечно, тогда не были реализованы. Но у британского руководства есть опасения относительно сценария, при котором, так или иначе, Северная Ирландия и Шотландия будут стремиться к отделению. И придется находить какую-то форму сосуществования. Вполне возможно, что для этого будет предложена идея возвращения в Европейский Союз. Это чисто теоретически, но посмотрим».

Иван Ус считает, что сейчас в Европе усиливаются опасения гибридных войн со стороны России: вмешательство в выборы и подкуп политиков, ответственных за это направление. Стремительный рост популярности партии «Альтернатива для Германии» напрямую связывают со значительным влиянием России.

«Вот почему, собственно, в связи с атаками на «Яндекс» появились шутки о том, что популярность AfD как-то стремительно падает. Именно потому, что очень много «троллей» работали в России. Они засыпали немецкое общество информацией, которая популяризировала эту партию.

А сейчас они физически не могут этого делать и, соответственно, нет этого десанта информационной войны против традиционной Германии, то есть ХДС, ХСС, социал-демократов и зелёных. Соответственно, наблюдается недостаток информационной поддержки со стороны AfD, поскольку уже нет тех, кто её обеспечивал. Это пример реального вмешательства России в политическую жизнь крупнейших стран ЕС. Потому что без работы «троллей», которые засыпают общество необходимой России информацией для раскола Европы и прихода к власти пророссийских сил, этим партиям становится очень сложно».

Иван Ус ожидает, что все же Европейский Союз и отдельные страны ЕС ужесточат законодательство для борьбы с гибридными информационными угрозами. Поскольку растет количество случаев, когда Россия так или иначе вмешивается в демократические процессы.

«Вспомним Румынию, где из ниоткуда раскрутили кандидата в президенты, победа которого была ожидаема. А раскрутка велась исключительно через интернет. Когда начали ограничивать влияние различных интернет-ресурсов, этот политик, Джорджеску, который считался самым популярным, исчез из информационного поля. Поэтому я ожидаю, что будет усилен контроль и введена ответственность за вмешательство в информационное пространство, поскольку больше внимания будет уделяться вопросам информационной безопасности стран».

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