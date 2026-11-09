Акторка Тінлі Лхамо одягла костюм із вишитим Еверестом — Kathmandu Post

Непальський бренд Jijivisha з Катманду створив для акторки Тінлі Лхамо костюм із необробленого шовку кольору слонової кістки, оздоблений вишивкою із зображенням Евересту. Лхамо одягла його у вересні на прем'єру біографічної драми «Тенцинг» на кінофестивалі в Теллурайді, повідомляє Kathmandu Post.

Образ складався з вузького довгого жакета та широких штанів із вручну пряденого й тканого шовку. Жакет застібався на ґудзик із необробленого синього сапфіра. На спині вишили гірський хребет кремовими, білими й сіро-бежевими нитками, а в центрі розмістили Чомолунгму — тибетську назву Евересту, що означає «Мати-богиня світу».

Прикраса з гімалайським камінням

До костюма додали жорстку золоту прикрасу на шию зі сплаву панча дхату, який традиційно використовують у непальському металообробному ремеслі. На ній вертикально розмістили п'ять необроблених каменів. За словами дизайнерки Шавони Шрешти, для створення образу використали матеріали та працю майстрів із Непалу.

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Шовк походив із коконів, вирощених в Ітахарі, Дханкуті, Дхунібесі, Чітаполі, Хопасі та Дангу. Синій сапфір для ґудзика походив із Канченджанги, кварц — із Ганеш-Гімалу та Макалу, а турмаліни й кіаніт — із Куше-Гімалу. Над прикрасою працювали близько 20 ремісників із Бгактапура, Патана та інших місць.

Образ для фільму про Тенцинга Норгея

У стрічці «Тенцинг» Лхамо грає Даву — дружину альпініста Тенцинга Норгея, чиє сходження на Еверест 1953 року є центральною темою картини. Акторка раніше брала участь у кампанії Jijivisha, присвяченій Мустангу, і сама звернулася до Шрешти з проханням створити вбрання для прем'єри.

Зазвичай на виготовлення такого одягу потрібно від одного до двох місяців, а виробництво необробленого шовку займає ще два-три місяці. Для цього костюма команда використала вже готову тканину та завершила роботу приблизно за місяць. Пізніше Лхамо також позувала в цьому образі для офіційного портрета на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

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