Nepalska marka Jijivisha z Katmandu stworzyła dla aktorki Thinley Lhamo kostium z surowego jedwabiu w kolorze kości słoniowej, ozdobiony haftem przedstawiającym Everest. Lhamo założyła go we wrześniu na premierę dramatu biograficznego „Tenzing” podczas Festiwalu Filmowego w Telluride, informuje Kathmandu Post.

Stylizacja składała się z dopasowanego długiego żakietu i szerokich spodni z ręcznie przędzonego i tkanego jedwabiu. Żakiet zapinano na guzik z surowego niebieskiego szafiru. Na plecach wyhaftowano pasmo górskie kremowymi, białymi i szarobeżowymi nićmi, a w centrum umieszczono Czomolungmę — tybetańską nazwę Everestu, oznaczającą „Matkę-Boginię Świata”.

Biżuteria z himalajskimi kamieniami

Do kostiumu dobrano sztywną złotą ozdobę na szyję ze stopu panch dhatu, tradycyjnie stosowanego w nepalskim rzemiośle metalowym. Pionowo umieszczono na niej pięć surowych kamieni. Według projektantki Shavony Shresthy do stworzenia stylizacji wykorzystano materiały oraz pracę rzemieślników z Nepalu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jedwab pochodził z kokonów hodowanych w Itahari, Dhankucie, Dhunibesi, Chitapolu, Khopasi i Dangu. Niebieski szafir na guzik pochodził z Kanczendzongi, kwarc z Ganesh Himalu i Makalu, a turmaliny oraz kyanit z Kushe Himalu. Nad biżuterią pracowało około 20 rzemieślników z Bhaktapuru, Patanu i innych miejsc.

Stylizacja do filmu o Tenzingu Norgayu

W filmie „Tenzing” Lhamo gra Dawę, żonę alpinisty Tenzinga Norgaya, którego wejście na Everest w 1953 roku jest głównym tematem filmu. Aktorka wcześniej wzięła udział w kampanii Jijivisha poświęconej Mustangowi i sama zwróciła się do Shresthy z prośbą o stworzenie stroju na premierę.

Wykonanie takiej odzieży zwykle zajmuje od jednego do dwóch miesięcy, a produkcja surowego jedwabiu kolejne dwa do trzech miesięcy. W przypadku tego kostiumu zespół wykorzystał już gotową tkaninę i zakończył pracę w około miesiąc. Później Lhamo pozowała także w tej stylizacji do oficjalnego portretu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Czytaj nas na