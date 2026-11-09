Непальский бренд Jijivisha из Катманду создал для актрисы Тинли Лхамо костюм из необработанного шёлка цвета слоновой кости, украшенный вышивкой с изображением Эвереста. Лхамо надела его в сентябре на премьеру биографической драмы «Тенцинг» на кинофестивале в Теллурайде, сообщает Kathmandu Post.

Образ состоял из узкого длинного жакета и широких брюк из вручную пряденного и тканого шёлка. Жакет застёгивался на пуговицу из необработанного синего сапфира. На спине вышили горный хребет кремовыми, белыми и серо-бежевыми нитями, а в центре разместили Джомолунгму — тибетское название Эвереста, означающее «Мать-богиня мира».

Украшение с гималайскими камнями

К костюму добавили жёсткое золотое украшение на шею из сплава панча дхату, который традиционно используется в непальском металлообрабатывающем ремесле. На нём вертикально разместили пять необработанных камней. По словам дизайнерки Шавоны Шрешты, для создания образа использовали материалы и труд мастеров из Непала.

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Шёлк происходил из коконов, выращенных в Итахари, Дханкуте, Дхунибеси, Читаполе, Хопаси и Данге. Синий сапфир для пуговицы происходил из Канченджанги, кварц — из Ганеш-Химала и Макалу, а турмалины и кианит — из Куше-Химала. Над украшением работали около 20 ремесленников из Бхактапура, Патана и других мест.

Образ для фильма о Тенцинге Норгеe

В картине «Тенцинг» Лхамо играет Даву — жену альпиниста Тенцинга Норгея, чьё восхождение на Эверест в 1953 году является центральной темой фильма. Актриса ранее участвовала в кампании Jijivisha, посвящённой Мустангу, и сама обратилась к Шреште с просьбой создать наряд для премьеры.

Обычно изготовление такой одежды занимает от одного до двух месяцев, а производство необработанного шёлка — ещё два-три месяца. Для этого костюма команда использовала уже готовую ткань и завершила работу примерно за месяц. Позже Лхамо также позировала в этом образе для официального портрета на Международном кинофестивале в Торонто.

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