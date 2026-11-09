加德满都的尼泊尔品牌 Jijivisha 为演员廷莉·拉莫打造了一套象牙色原生丝绸套装，并饰以珠穆朗玛峰图案刺绣。据《加德满都邮报》报道，拉莫于9月在特柳赖德电影节传记剧情片《丹增》的首映式上穿着这套服装。

这套造型由一件修身长外套和一条宽腿长裤组成，采用手工纺制和织造的丝绸制成。外套以一颗未经加工的蓝宝石纽扣扣合。背部用奶油色、白色和灰米色丝线绣出山脉，中央为乔莫隆玛峰——珠穆朗玛峰的藏语名称，意为“世界之母神”。

带有喜马拉雅宝石的饰品

套装搭配了一件硬质金色颈饰，由潘查达图合金制成，这种合金传统上用于尼泊尔金属工艺。其上垂直镶嵌了五颗未经加工的宝石。设计师沙沃娜·什雷斯塔表示，这套造型使用了来自尼泊尔的材料和工匠的劳动。

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丝绸来自在伊塔哈里、丹库塔、杜尼贝西、奇塔波尔、霍帕西和当培育的蚕茧。纽扣所用的蓝宝石来自干城章嘉峰，石英来自甘尼什喜马尔和马卡鲁，碧玺和蓝晶石则来自库舍喜马尔。约20名来自巴克塔普尔、帕坦及其他地区的工匠参与制作了这件饰品。

为讲述丹增·诺尔盖的电影打造的造型

在影片《丹增》中，拉莫饰演达瓦——登山家丹增·诺尔盖的妻子。丹增·诺尔盖1953年登顶珠穆朗玛峰是影片的核心主题。拉莫此前曾参与 Jijivisha 一项关于木斯塘的宣传活动，并亲自联系什雷斯塔，请她为首映式制作服装。

制作这类服装通常需要一到两个月，而生产原生丝绸还需两到三个月。为制作这套服装，团队使用了已制成的布料，并在约一个月内完成工作。之后，拉莫还穿着这套造型在多伦多国际电影节拍摄官方肖像。

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